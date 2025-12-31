‘국민 배우’ 안성기 쓰러졌다… 중환자실서 치료

자택서 목에 음식 걸려 심정지

2019년부터 혈액암으로 투병

이미지 확대 안성기 닫기 이미지 확대 보기 안성기

2026-01-01 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘국민 배우’ 안성기(73)가 심정지 상태로 병원에 옮겨져 치료를 받고 있다.지난달 31일 소속사 아티스트컴퍼니에 따르면 안성기는 전날 자택에서 음식물을 먹다가 목에 걸린 채로 쓰러졌으며 심폐소생술(CPR)을 받으며 자택 인근 서울 용산구 순천향대병원 응급실로 이송됐다. 현재 중환자실에 입원해 집중 치료를 받고 있지만 위중한 상태인 것으로 알려졌다.아티스트컴퍼니는 “갑작스러운 건강 악화로 병원에 이송돼 현재 의료진의 조치 하에 치료를 받고 있다”면서 “배우와 가족의 안정을 최우선으로 고려해 주시기를 부탁드린다”고 밝혔다.배우 박중훈과 김동호 전 부산국제영화제 집행위원장, 정상진 엣나인필름 대표 등이 소식을 듣고 병원을 찾았지만 직접 만나지는 못하고 발길을 돌렸다. 평소 각별한 사이로 알려진 박중훈은 “의지해왔던 분인데 최근 2년 동안 직접 뵙지는 못했다”면서 “늘 후배를 감싸 안고 품어주시던 모습이 자꾸 떠올라 마음이 무겁다”고 말했다.1957년 김기영 감독의 ‘황혼열차’로 데뷔한 안성기는 60여년 동안 ‘고래사냥’, ‘인정사정 볼 것 없다’, ‘투캅스’, ‘라디오스타’, ‘실미도’ 등 140편이 넘는 영화에 출연했다. 그는 1980년 ‘바람 불어 좋은 날’로 대종상영화제 신인상을 받은 것을 시작으로 국내 ﻿영화제에서 남우주연상 등을 40여차례 수상했다.안성기는 2019년 혈액암 진단을 받았고 투병 생활을 하는 속에서도 영화 ‘한산: 용의 출현’, ‘탄생’ 등에 출연했으며 제27회 부천국제판타스틱영화제 개막식, 4·19 민주평화상 시상식 등에 참석하는 등 복귀에 대한 의지를 밝혀왔다.