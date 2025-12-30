21번째 대상 받은 유재석 “30개까지 도전”

올해 MBC 연예대상 9번째 수상

이미지 확대 지난 29일 서울 마포구 MBC미디어센터 공개홀에서 열린 2025 MBC 방송연예대상에서 대상을 받은 ‘국민MC’ 유재석의 모습.

MBC 제공

방송인 유재석이 올해 9번째 MBC 연예대상을 수상하며 통산 21번째 대상의 영예를 안았다.유재석은 29일 서울 마포구 MBC 미디어센터 공개홀에서 열린 ‘2025 MBC 연예대상’에서 대상을 수상했다. 이로써 그는 지상파 3사 연예대상과 백상예술대상을 포함해 총 21개의 대상을 받게 됐다.유재석은 “제가 첫 대상을 받은 것이 2005년인데 21번째를 2025년에 받았다”면서 “될 수 있을지 모르겠지만 30개까지 (받을 수 있도록) 끝까지 노력해보겠다”고 수상 소감을 밝혔다.그는 방송인 하하, 주우재 등 ‘놀면 뭐하니?’에 함께 출연하고 있는 동료들에게 감사 인사를 전했고 고생한 스태프들을 향해 “누군가의 귀한 아들, 딸의 정성과 노력으로 제가 이 자리에 20번 넘게 설 수 있었다”고 말했다.