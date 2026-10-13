“길거리서 키 1.2m 로봇이 16세女 성추행” 발칵…SNS 생중계됐다 [월드픽]

세줄 요약 독일 쾰른의 한 패스트푸드점 앞에서 키 1.2m 로봇이 16세 소녀를 추행한 사건이 발생해 경찰이 로봇을 압수하고 수사에 착수했다. 로봇 주인과 함께 있던 남성은 장면을 SNS로 생중계한 것으로 알려졌고, 당국은 조종 여부를 조사 중이다. 쾰른서 1.2m 로봇의 16세 소녀 추행 신고 접수

경찰, 로봇 압수 후 조종·작동 방식 수사 착수

추행 장면 SNS 생중계 정황과 영상 확산 확인

이미지 확대 압수된 성추행 로봇. 쾰른 경찰 제공 닫기 이미지 확대 보기 압수된 성추행 로봇. 쾰른 경찰 제공

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독일에서 로봇이 미성년자 성추행 사건에 연루돼 경찰에 압수되는 일이 벌어져 충격을 주고 있다.13일(현지시간) 영국 데일리스타 등에 따르면 독일 쾰른에서 키 약 1.2m짜리 로봇이 16세 소녀의 신체 부위를 만지고 성적인 동작을 했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.사건은 한밤중 쾰른 시내에 있는 패스트푸드점 앞에서 발생한 것으로 알려졌다. 로봇은 소녀에게 뒤쪽에서 접근해 신체 부위를 만지는 등 성적인 동작을 한 것으로 전해졌다.경찰은 사건 이후 폭스바겐 차량 트렁크에서 해당 로봇을 발견해 압수했다. 로봇은 선글라스와 검은색 콧수염을 착용하고 흰색 민소매 셔츠와 금색 목걸이를 한 모습으로 발견됐다.로봇 주인인 16세 남성과 함께 있던 19세 남성은 추행 장면을 찍어 소셜미디어(SNS)를 통해 스트리밍 방송을 한 것으로 경찰은 파악했다.SNS에는 해당 로봇이 쾰른 시내를 돌아다니며 성적인 의미로 해석될 수 있는 동작을 하는 영상도 퍼지고 있다.경찰은 로봇과 이들의 휴대전화를 함께 압수해 당시 로봇이 어떻게 작동했는지, 누군가 의도적으로 로봇을 조종했는지 확인 중이라고 밝혔다.한편 전문가들은 인공지능(AI)과 로봇 기술이 발전하면서 관련 기기의 해킹 위험도 커지고 있다고 경고한다.해커가 로봇을 장악하면 카메라로 촬영한 영상을 이용해 소유자를 협박하거나 기기를 원격으로 조종해 물리적 피해를 일으킬 수 있다는 것이다.글로벌 사이버 보안 기업 이셋(ESET)의 제이크 무어 보안 자문은 앞서 데일리스타에 로봇에 장착된 카메라로 촬영한 영상이 범죄자의 협박 수단으로 악용될 수 있다고 지적했다.호주 디킨대학의 닉 패터슨 박사도 해커가 로봇의 연결 기능을 장악하면 팔과 다리 등 신체 부위를 조종해 피해를 유발할 수 있다고 경고했다.