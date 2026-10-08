“돈 많으니까 좀 더 내” vs “친구 사이에 왜”…재산 2조 남편 둔 아내 사연

NBA 스타 르브론 제임스 아내 사연에 ‘갑론을박’

이미지 확대 미국프로농구(NBA) 스타 르브론 제임스의 아내 사바나 제임스. 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 미국프로농구(NBA) 스타 르브론 제임스의 아내 사바나 제임스. 인스타그램

이미지 확대 2023년 2월 2일 미국 인디애나주 인디애나폴리스 게인브리지 필드하우스에서 열린 인디애나 페이서스와의 경기 후반전, 로스앤젤레스 레이커스 포워드 르브론 제임스(6)의 모습. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2023년 2월 2일 미국 인디애나주 인디애나폴리스 게인브리지 필드하우스에서 열린 인디애나 페이서스와의 경기 후반전, 로스앤젤레스 레이커스 포워드 르브론 제임스(6)의 모습. 연합뉴스

이미지 확대 미국프로농구(NBA) 스타 르브론 제임스의 아내 사바나 제임스. 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 미국프로농구(NBA) 스타 르브론 제임스의 아내 사바나 제임스. 인스타그램

세줄 요약 NBA 스타 르브론 제임스의 아내 사바나가 절친한 친구와 여행할 때도 항공권을 각자 부담하는 이유를 설명해 화제가 됐다. 친구는 경제적 여건이 달라 퍼스트클래스를 탈 필요가 없다고 했고, 사바나도 비용을 대신 내 달라는 기대는 없다고 선을 그었다. 사바나, 친구와 여행비 각자 부담 이유 공개

경제적 여건 차이와 우정의 경계 강조

온라인서 억만장자 책임 논쟁 확산

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국프로농구(NBA) 스타 르브론 제임스의 아내 사바나 제임스가 절친한 친구와 여행할 때 항공권 등 비용을 각자 부담하는 이유를 밝혀 화제가 되고 있다.3일(현지시간) 워싱턴포스트 등은 사바나가 오랜 친구이자 사업 파트너 에이프릴 맥대니얼과 최근 팟캐스트 ‘멘털 웰스’(Mental Wealth)에서 나눈 대화에 대해 보도했다.약 15년간 우정을 이어온 두 사람은 여러 사업 프로젝트를 함께 진행하고 있으며, 최근에는 각자의 사업을 묶은 지주회사도 출범했다.사바나의 남편 르브론 제임스는 스포츠계의 대표적인 억만장자 중 하나다.지난 9월 스포츠 비즈니스 매체 스포티코가 집계한 전 세계 운동선수 재산 순위에서 20억 3000만 달러(약 2조 8197억원)로 마이클 조던, 타이거 우즈, 크리스티아누 호날두에 이어 4위에 이름을 올렸다.맥대니얼은 “우리에게는 서로 다른 생활 방식이 있다는 사실을 잘 알고 있다”며 “나는 예산을 고려해야 하기 때문에 즉흥적으로 여행을 떠나기는 어렵다”고 말했다.이어 같이 여행을 가더라도 사바나처럼 비행기 퍼스트클래스를 이용할 필요는 없다고 설명했다.맥대니얼은 “퍼스트클래스 좌석을 살 형편이 되지 않기 때문에 비즈니스석을 이용한다”며 “사바나가 퍼스트클래스를 이용한다고 해서 나까지 같은 좌석을 탈 필요는 없다”고 말했다.두 사람의 항공권 비용을 둘러싼 이야기가 알려지면서 온라인상에서는 사바나가 친구의 퍼스트클래스 항공권까지 부담해야 하는지를 두고 논쟁이 벌어졌다.이에 사바나는 자신의 친구들이 자신의 경제적 상황을 존중하고 있으며, 여행을 함께할 때 비용을 대신 부담해 달라는 기대도 없다고 밝혔다.사바나는 “내 친구들은 모두 내 상황을 매우 존중한다”며 “어딘가 함께 갈 때도 내가 비용을 부담해야 한다는 기대는 전혀 없다. 그런 일은 한 번도 없었다”고 말했다.맥대니얼 역시 부유한 친구가 반드시 자신까지 고급 좌석에 태워줘야 한다는 생각은 잘못됐다고 지적했다.그는 최근 누군가가 자신이 전용기가 아닌 일반 항공편을 이용하는 것을 보고 놀랐던 일화를 소개하며 “두 아이를 키우고 있고, 아이들도 일반석을 이용하게 한다”며 “소셜미디어(SNS) 때문에 돈과 소비 수준에 대한 오해가 많아졌다”고 지적했다.이어 “쉽게 돈을 버는 모습에 익숙해진 사람들이 많지만, 직접 돈을 벌어야 한다면 소비를 바라보는 태도도 달라진다”며 “평범하게 살아도 괜찮다는 사실을 알았으면 한다”고 덧붙였다.두 사람의 발언이 알려진 뒤 온라인상에서는 의견이 엇갈렸다.일부 누리꾼들은 “억만장자라면 가까운 친구의 항공권 정도는 부담할 수 있는 것 아니냐”며 사바나의 태도를 비판했다. 특히 르브론 제임스의 막대한 재산을 고려하면 퍼스트클래스 항공권 비용은 큰 부담이 되지 않을 것이라는 주장도 나왔다.반면 친구라고 해서 경제적 여유가 더 많은 사람이 모든 비용을 부담해야 할 이유는 없다는 의견도 적지 않았다.오히려 비용을 대신 부담하기 시작하면 여행뿐 아니라 식사나 여가 활동 등에서도 계속해서 비용을 내야 한다는 기대가 생길 수 있어 명확한 선을 긋는 것이 우정을 지키는 데 도움이 된다는 것이다.한 누리꾼은 “친구에게 필요한 것은 우정이지 퍼스트클래스 항공권이 아니다”라고 비판했다.