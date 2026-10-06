“80세 할머니까지”…50만명 여성들, 군사훈련 자원 ‘이유’ 있었다 [월드픽]

“美 공격 대비” 군사훈련 자원하는 이란 여성들
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2026년 10월 4일 이란 테헤란 중심부 이맘 후세인 광장에 위치한 일반 시민 군사 훈련 센터에서 이란 여성 자원봉사자가 군사 훈련을 받고 있다. 로이터 연합뉴스
미국의 추가 군사 공격 가능성이 커지는 가운데 이란 정권이 여성들을 대상으로 소총 사격과 시가지 전투 등 군사훈련을 실시하고 있다.
영국 텔레그래프는 5일(현지시간) 이란 정권이 미국의 추가 공격에 대비해 여성들을 대상으로 각종 무기 사용법과 시가지 전투 훈련을 진행하고 있다고 보도했다.
앞서 이란 언론들은 전날 대중 동원 운동인 ‘잔파다’(이란을 위한 희생)에 참여한 여성들이 군복을 입고 수도 테헤란의 이맘 호세인 광장에 마련된 야외 훈련소에서 훈련받는 모습을 공개했다.
주최 측에 따르면 참가자들은 칼라시니코프 소총과 드라구노프 저격소총, RPG 로켓 발사기, 휴대용 지대공미사일(MANPADS·맨패즈) 등의 사용법을 익혔다. 시가지 방어를 비롯해 다양한 상황에서 기본적인 군사 임무를 수행하는 훈련도 받았다.
잔파다 운동 대변인 사산 자레는 바시지 민병대의 지휘 아래 군사훈련이 시작됐다고 밝혔다. 또 ‘국민 저항 대대’ 등록을 시작한 지 100분 만에 50만명 이상의 여성이 지원해 첫 1000개 부대가 구성됐다고 주장했다.
잔파다 측은 적신월사와 협력해 지역 단위의 구호·구조 부대도 조직할 계획이다. 자레 대변인은 “지역사회를 기반으로 한 구호·구조부대 1000개를 조직할 계획”이라며 “봉사자 가운데 여성의 비율이 가장 높고, 80세 할머니가 자원하기도 했다”고 전했다.
첫 훈련소는 테헤란 이맘 호세인 광장에 마련됐다. 주최 측은 향후 테헤란에 최소 14곳의 훈련 시설을 추가로 설치하고 지방 주요 도시로도 확대할 계획이라고 밝혔다.
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2026년 10월 4일, 이란 테헤란 중심부 이맘 후세인 광장에 위치한 일반 시민 군사 훈련 센터에서 이란 여성 자원봉사자가 군사 훈련을 받고 있다. 로이터 연합뉴스
지난 3월 시작된 잔파다 운동은 남녀노소를 가리지 않고 민간인 자원자를 모집해 사격과 응급처치, 드론 조종 등의 훈련에 참여하도록 독려하고 있다.
이란 정권은 이를 1980년 이란·이라크 전쟁 발발 당시 초대 최고지도자 루홀라 호메이니가 촉구했던 ‘2000만 대군’ 운동의 부활이라고 선전하고 있다.
미국의 추가 군사 공격에 대비해 국민의 참여를 독려하고 내부 결속을 강화하려는 취지로 해석된다. 다만 민간인을 군사훈련에 대거 동원하면서 이들을 사실상 ‘인간 방패’로 이용하려는 것 아니냐는 지적도 나온다.
앞서 지난 4월에는 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 12세 이상 아동에게 검문소 운영 등 군사 지원 활동에 참여할 수 있도록 했다는 보도도 나왔다.
한편 이란은 미국에 요구한 7가지 조건이 충족될 때까지 호르무즈 해협을 개방하지 않겠다는 입장을 재확인했다.
김길영 서울시의회 국민의힘 대표의원, ‘2026 강남 페스티벌’ 전 일정 함께하며 축제 성공 이끌어
김길영 서울시의회 국민의힘 대표의원(강남6)은 지난 3일부터 5일까지 도산대로, 봉은사로 등 강남 일대에서 펼쳐진 ‘2026 강남 페스티벌’의 개·폐막식 행사에 빠짐없이 참석해 시민들과 만나고 축제의 성공적인 개최를 함께 축하했다. 강남구를 지역구로 둔 김 대표의원은 그간 지역 대표 문화행사인 강남 페스티벌의 지속적인 성장과 외연 확장을 위해 활발한 지원을 이어왔다. 축제 첫날이었던 3일에는 화려한 개막을 알린 ‘그랜드 퍼레이드’ 현장을 방문해 시민들과 축하 인사를 나눴으며, 마지막 날인 5일에는 피날레 행사로 열린 ‘봉은사 산사음악회’까지 직접 챙기는 등 개막부터 폐막에 이르는 전 과정을 현장에서 함께했다. 이날 행사에 참여한 김 대표의원은 “강남의 다채로운 매력과 문화적 역량을 널리 알리는 강남페스티벌이 해를 거듭할수록 한층 더 풍성해지고 있어 뜻깊다”며 “축제의 시작부터 마무리까지 지역 주민 및 시민 여러분과 가까이서 호흡하고 함께 즐길 수 있어 매우 기쁘다”고 밝혔다. 이어 “바쁜 일상에서 벗어나 강남구의 축제 현장에서 잠시나마 마음의 여유를 챙기셨기를 바란다”며 “더욱 알차고 발전된 모습으로 내년 강남 페스티벌에서 다시 만날 수 있도록 서울시
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이란 측 협상 대표인 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 전날 관영 누르뉴스와의 인터뷰에서 “이슬라마바드 양해각서(MOU)에 기반한 우리의 7가지 조건이 충족될 때까지 호르무즈 해협은 열리지 않는다”고 강조했다.
세줄 요약
- 미국 추가 공격 대비 여성 대규모 군사훈련 실시
- 소총·RPG·맨패즈 교육, 시가지 방어 훈련 병행
- 50만명 자원 주장 속 내부 결속 강화 해석
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