“엄마가 미용실 갔다가 노후 자금 ‘6억’ 털렸습니다” 딸 분노…70대 충격 사연 [월드픽]

세줄 요약 중국 상하이의 70대 여성이 미용실과 연계 병원의 과도한 상술에 속아 평생 모은 노후자금 300만 위안, 약 6억원을 탕진한 사실이 뒤늦게 알려졌다. 피부 시술과 문신, 마사지 비용은 시세의 10~20배였고, 모호한 청구까지 이어져 비판이 커졌다. 상하이 70대 여성, 미용실 상술에 노후자금 탕진

시술·문신 비용 시세 10~20배, 반복 청구 정황

피해자 월세·보석까지 처분, 업체는 책임 회피

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중국 상하이에서 한 70대 여성이 미용실과 연계 병원의 과도한 상술에 속아 평생 모은 노후 자금 300만 위안(약 6억원)을 고스란히 탕진한 사건이 뒤늦게 알려져 사회적 공분을 사고 있다.14일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 상하이에 거주하는 75세 여성 유씨의 딸은 최근 현지 TV 프로그램에 어머니의 피해 사실을 제보했다.유씨는 지난 2016년부터 현금화해 둔 주택 매각 대금으로 A 미용실과 이곳과 연계된 병원을 드나들며 피부 탄력 시술, 실리프팅, 경락 마사지, 눈썹 및 입술 문신 등을 받았다.드러난 청구 내역에 따르면 이들이 청구한 금액은 일반 시장 가격의 10배에서 20배에 달했다. 특히 다중 회차로 구성된 입술 문신 시술 비용은 3만 9800위안(약 800만원)에 달했으며, 이미 끝난 문신 시술을 불필요하게 여러 차례 반복 청구한 흔적도 발견됐다.유씨는 평소 자신이 부유하다고 착각해 비용을 제대로 확인하지 않았다고 밝혔다. 결국 전 재산을 탕진한 그는 거주하던 아파트의 월세조차 내지 못해 소유하고 있던 보석까지 팔아야 했다.특히 병원은 유씨에게 관리 명목으로 30만 위안을 청구했으나 정작 시술은 진행하지 않고 다른 피부 관리로 대체했다. 청구서에는 유씨가 이해조차 하지 못하는 모호한 항목들이 버젓이 기재되어 있었다.논란이 커지자 미용실 측은 가격을 정상적으로 고지했고 유씨가 외모 콤플렉스로 인해 자발적으로 시술을 반복한 것이라며 책임을 회피했다. 다만 여론이 악화하자 선급금의 일부를 환불해 주는 선에서 합의를 시도했다.피해자인 유씨가 정식 소송을 제기하지 않음에 따라 해당 미용실은 현재까지 아무런 행정 처분이나 조사 없이 정상 영업을 이어가고 있다.현지 전문가들은 중국 법령이 명확한 가격 표시와 투명한 마케팅을 규정하고 있음에도 노인들의 심리적 취약성을 파고드는 불량 업체들의 행태가 근절되지 않고 있다고 지적했다.한 누리꾼은 “노인들도 아름다움을 추구할 권리가 있지만, 악덕 기업들이 이를 악용해서는 안 된다”며 철저한 관리·감독의 필요성을 강조했다.