[포착] 가슴 다 보이는 드레스 입은 女배우, 겨땀·다리털 노출… “민중의 공주님” 찬사

세줄 요약 피비 브리저스가 베니스국제영화제에서 화려한 드레스와 블랙 슈트를 연달아 선보이며 꾸밈없는 일상을 드러내 화제를 모았다. 드레스 아래로는 가슴이 비치고, 인스타그램에는 겨드랑이 땀자국 사진까지 올려 팬들의 공감을 샀다. 슈트 차림에서는 다리 체모도 자연스럽게 노출됐다. 베니스영화제서 피비 브리저스 꾸밈없는 등장

드레스 속옷 미착용·땀자국 사진 공개 화제

블랙 슈트 차림 다리 체모 노출로 찬사

이미지 확대 미국의 싱어송라이터 겸 배우 피비 브리저스가 지난 5일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열리고 있는 제83회 베니스국제영화제에 가슴이 훤히 비치는 시스루 드레스를 입고 참석해 있다(왼쪽·사진 일부 모자이크 처리함). 오른쪽 사진은 해당 드레스의 겨드랑이 부분이 땀으로 젖은 모습. AP 연합뉴스·피비 브리저스 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국의 싱어송라이터 겸 배우 피비 브리저스가 지난 5일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열리고 있는 제83회 베니스국제영화제에 가슴이 훤히 비치는 시스루 드레스를 입고 참석해 있다(왼쪽·사진 일부 모자이크 처리함). 오른쪽 사진은 해당 드레스의 겨드랑이 부분이 땀으로 젖은 모습. AP 연합뉴스·피비 브리저스 인스타그램 캡처

이미지 확대 지난 5일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열리고 있는 제83회 베니스국제영화제에 미국의 싱어송라이터 겸 배우 피비 브리저스가 참석해 있다. 그가 입은 스커트 아래로 자연스러운 다리털이 보인다. UPI 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 5일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열리고 있는 제83회 베니스국제영화제에 미국의 싱어송라이터 겸 배우 피비 브리저스가 참석해 있다. 그가 입은 스커트 아래로 자연스러운 다리털이 보인다. UPI 연합뉴스

이미지 확대 이탈리아 베네치아에서 제83회 베니스국제영화제가 열리고 있는 지난 5일(현지시간) 미국의 싱어송라이터 겸 배우 피비 브리저스가 영화 ‘프라임타임’ 레드카펫 행사에 시스루 드레스를 입고 참석해 있다(사진 일부 모자이크 처리함). AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이탈리아 베네치아에서 제83회 베니스국제영화제가 열리고 있는 지난 5일(현지시간) 미국의 싱어송라이터 겸 배우 피비 브리저스가 영화 ‘프라임타임’ 레드카펫 행사에 시스루 드레스를 입고 참석해 있다(사진 일부 모자이크 처리함). AP 연합뉴스

이미지 확대 이탈리아 베네치아에서 제83회 베니스국제영화제가 열리고 있는 지난 5일(현지시간) 미국의 싱어송라이터 겸 배우 피비 브리저스가 영화 ‘프라임타임’ 레드카펫 행사에 도착해 팬들에게 인사하고 있다(사진 일부 모자이크 처리함). EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이탈리아 베네치아에서 제83회 베니스국제영화제가 열리고 있는 지난 5일(현지시간) 미국의 싱어송라이터 겸 배우 피비 브리저스가 영화 ‘프라임타임’ 레드카펫 행사에 도착해 팬들에게 인사하고 있다(사진 일부 모자이크 처리함). EPA 연합뉴스

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미국의 싱어송라이터 겸 배우 피비 브리저스(32)가 제83회 베니스국제영화제에서 꾸밈없는 모습을 보여줘 팬들의 찬사가 이어지고 있다고 미국 연예매체 피플이 전했다.피비 브리저스는 지난 5일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열리고 있는 베니스영화제에 영화 ‘프라임타임’ 출연 배우로 참석했다.피비 브리저스는 알렉산더 맥퀸 2026 가을 컬렉션의 화려한 꽃무늬 레이스 이브닝드레스를 입고 등장했다. 하늘하늘한 그레이 톤 드레스 아래로는 그의 늘씬한 몸매가 드러났고, 특히 속옷을 따로 입지 않아 가슴까지 고스란히 노출된 모습이 눈길을 끌었다.이날 베니스영화제 데뷔를 마친 피비 브리저스는 행사 직후 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 올렸다.그중 한 장의 사진이 유독 팬들의 눈길을 끌었는데, 바로 우아한 드레스 겨드랑이 부위가 땀으로 흥건히 젖어 있는 것을 그대로 올리면서도 환하게 웃고 있는 피비 브리저스의 모습이었다.이 사진을 본 팬들은 “땀자국을 보니 내 모습 그대로를 인정받는 느낌이 든다”, “민중의 공주님이다” 등 대중과 친근한 모습으로 소통하는 피비 브리저스를 칭찬하는 댓글을 달았다.피비 브리저스는 이날 영화제에서 전혀 다른 스타일의 또 다른 의상도 입고 나타났는데, 여배우에게서 흔히 볼 수 없는 모습 때문에 이 역시 화제를 모았다.그는 이번에는 구찌 2026 겨울 컬렉션의 날렵하고 세련된 블랙 스커트 슈트를 착용하고 나타났다. 그런데 스커트 아래로 드러난 다리에는 거뭇거뭇한 체모가 자연스럽게 노출돼 있었다.매체는 이로써 피비 브리저스가 레이첼 맥애덤스, 마돈나, 어맨들라 스텐버그에 이어 최근 몇 년간 레드카펫 등 공개 행사에서 제거하지 않은 체모를 드러낸 유명 대열에 합류했다고 전했다.