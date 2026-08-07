유명 英여배우, 기아차 타고 가다 큰 교통사고 “목숨 구해준 건 EV2 360도 에어백”

세줄 요약 영국 배우 미니 드라이버가 프랑스 시골길에서 친구가 몰던 기아 전기차 EV2를 타다 큰 교통사고를 당했다고 밝혔다. 다른 차량이 교차로에서 멈추지 않아 측면 충돌이 났고, 그는 360도 에어백과 차량 구조 덕분에 살아남았다고 감사했다. 미니 드라이버, 프랑스 시골길서 교통사고

기아 EV2 360도 에어백이 생명 구해

차량 구조와 안전장치에 감사 표명

이미지 확대 6일(현지시간) 영국 배우 미니 드라이버가 최근 프랑스에서 큰 교통사고를 당했다고 전하면서 기아 전기차 EV2 덕분에 목숨을 구했다고 밝혔다. 미니 드라이버 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 6일(현지시간) 영국 배우 미니 드라이버가 최근 프랑스에서 큰 교통사고를 당했다고 전하면서 기아 전기차 EV2 덕분에 목숨을 구했다고 밝혔다. 미니 드라이버 인스타그램 캡처

이미지 확대 1997년 영화 ‘굿 윌 헌팅’에서 미니 드라이버가 맷 데이먼과 함께 있는 한 장면. 닫기 이미지 확대 보기 1997년 영화 ‘굿 윌 헌팅’에서 미니 드라이버가 맷 데이먼과 함께 있는 한 장면.

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영화 ‘굿 윌 헌팅’에 출연해 한국 관객들에게도 친숙한 영국 배우 미니 드라이버(56)가 교통사고를 당한 사실을 전하면서 기아 전기차 EV2 덕분에 목숨을 건졌다고 밝혔다.미니 드라이버는 6일(현지시간) 자신의 인스타그램에 올린 짧은 영상에서 최근 친구와 차를 타고 프랑스 시골길을 운전하던 중 큰 사고를 당했다고 말했다.영상 속 미니 드라이버는 목 보호대를 착용한 채 침대에 누워 있는 모습으로, 당시 사고가 절대 가볍지 않았음을 짐작하게 했다.그는 친구가 운전하는 기아 소형 전기차 EV2를 타고 가던 중 사고를 당했다고 했다. 당시 다른 차량이 과속으로 달려오다 교차로에서 멈추지 않는 바람에 자신들의 차가 그 차의 측면을 들이받게 됐다고 미니 드라이버는 설명하면서 “우리 잘못은 아니었다”고 강조했다.미니 드라이버는 “우리는 차에서 걸어 나오지 못하고 기어 나왔다. 어쨌든 살아남았다”면서 “제가 목숨을 건진 이유는 우리가 타고 있는 차 덕분이다. 360도 에어백이 우리 목숨을 구해줬다”고 덧붙였다.큰 사고에도 완전히 짓눌리지 않은 EV2의 구조 설계가 “놀랍다”고도 언급했다.그는 인스타그램 스토리에 “제가 직접 운전한 것은 아니지만, 그래도 제 이름을 ‘기아 드라이버’로 바꿀 것”이라는 농담을 올리면서 기아에 거듭 감사의 뜻을 전하기도 했다.미니 드라이버는 영상 말미에 사고를 당한 EV2 사진도 첨부했다. 해당 차량은 충돌로 앞부분이 심하게 파손돼 있으나 좌석 부분부터는 말끔한 상태로, 당시 두 사람이 크게 다치는 것은 피할 수 있었던 이유를 보여줬다.EV2는 기아가 올해 유럽 시장에 선보인 전기차다. 전면과 후면, 측면 및 커튼 에어백과 사고 후 추가 충돌을 막는 다중충돌방지 자동제동시스템 등이 탑재돼 있다.미니 드라이버는 ‘굿 윌 헌팅’(1997)에서 주인공 윌(맷 데이먼 분)의 하버드대생 여자친구 스카일러 역을 맡아 세계적으로 이름을 알렸다. 최근엔 지난해 12월 공개된 넷플릭스 드라마 ‘에밀리, 파리에 가다’ 시즌5에 출연했다.