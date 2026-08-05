자전거로 출퇴근하는데…“핸들에 ‘세균 득실’ 대변 성분까지” 충격

세줄 요약 영국 런던의 공유 전기자전거 50대를 조사한 결과, 핸들에서 높은 수준의 생물학적 오염이 확인됐다. 평균 오염도는 고위험 기준의 3배를 넘었고, 일부 자전거에서는 피부 세포와 땀, 침, 음식물 잔여물, 분변 성분까지 검출됐다. 업체는 이용 전후 손 소독과 기본 위생 수칙 준수를 당부했다. 런던 공유 전기자전거 핸들 오염 조사 결과

평균 ATP 수치 고위험 기준 3배 상회

분변 성분까지 검출돼 위생 우려 확산

이미지 확대 영국에서 폭염과 교통 체증을 피해 전기 자전거로 출퇴근하는 시민이 늘고 있는 가운데, 공유 전기 자전거의 핸들이 심각하게 오염돼 있다는 조사 결과가 나와 눈길을 끌고 있다. 틱톡 캡처 닫기 이미지 확대 보기 영국에서 폭염과 교통 체증을 피해 전기 자전거로 출퇴근하는 시민이 늘고 있는 가운데, 공유 전기 자전거의 핸들이 심각하게 오염돼 있다는 조사 결과가 나와 눈길을 끌고 있다. 틱톡 캡처

이미지 확대 영국에서 폭염과 교통 체증을 피해 전기 자전거로 출퇴근하는 시민이 늘고 있는 가운데, 공유 전기 자전거의 핸들이 심각하게 오염돼 있다는 조사 결과가 나와 눈길을 끌고 있다. 틱톡 캡처 닫기 이미지 확대 보기 영국에서 폭염과 교통 체증을 피해 전기 자전거로 출퇴근하는 시민이 늘고 있는 가운데, 공유 전기 자전거의 핸들이 심각하게 오염돼 있다는 조사 결과가 나와 눈길을 끌고 있다. 틱톡 캡처

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영국에서 폭염과 교통 체증을 피해 전기 자전거로 출퇴근하는 시민이 늘고 있는 가운데, 공유 전기 자전거의 핸들이 심각하게 오염돼 있다는 조사 결과가 나와 눈길을 끌고 있다.5일(현지시간) 영국 데일리메일 등에 따르면 최근 위생 서비스 전문 업체 ‘이니셜 워시룸 하이진’은 연구 결과 공유 전기 자전거 핸들에서 높은 수준의 생물학적 오염물질이 검출됐다고 밝혔다.연구진은 런던 도심 일대에 배치된 공유 전기 자전거 50대를 대상으로 ATP(아데노신삼인산) 측정 검사를 실시했다.ATP 검사는 병원이나 식품 산업 현장에서 표면의 청결도를 평가하는 데 주로 쓰이며, 땀·침·상피세포·음식물 잔여물 및 분변 성분 등 생물학적 오염 여부를 측정한다.조사 결과 대상 자전거의 평균 ATP 오염도는 1563단위(RLU)로 집계됐다. 이는 전문가들이 ‘고위험 오염’ 기준으로 보는 수치의 3배를 웃도는 수준이다.심지어 오염이 가장 심한 자전거는 7123단위에 달해 극심한 위생 문제를 드러냈다. 자전거 핸들 표면에서는 피부 세포, 땀, 침, 음식물 잔여물 외에 일부 분변 성분까지 함께 검출된 것으로 확인됐다.업체 측은 “ATP 검사가 특정 바이러스나 세균의 종류를 직접 식별하는 것은 아니지만, 눈에 보이지 않는 생물학적 오염이 얼마나 심각한지 보여준다”고 설명했다.이어 “공공화장실 감소 등으로 야외에서 손을 씻기 어려운 환경인 만큼, 이용 전후로 손 소독제를 사용하는 등 기본 위생 수칙을 지키는 것이 중요하다”고 강조했다.실제 사용자들 사이에서도 불만이 잇따르고 있다. 현지 소셜미디어(SNS)에는 “자전거를 타기 위해 물티슈를 따로 챙겨 다닌다”, “깨끗한 자전거를 찾는 게 하늘의 별 따기” 등의 후기가 속출하고 있다.전문가들은 위생 문제 외에도 전기 자전거 이용 시 안전사고 위험을 경고했다.한 전문가는 “전기 자전거는 일반 자전거에 비해 속도가 빠르기 때문에 사고 시 손목·다리 골절이나 두부 손상 등 중상으로 이어질 수 있어 헬멧 착용과 서행 등 주의가 필요하다”고 당부했다.