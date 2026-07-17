러시아 “한국, NATO와 군사 협력… 용납할 수 없는 일”

세줄 요약 러시아가 한국의 나토 협력 강화에 공개 우려를 표하며, 군사·군사기술 협력 심화는 러시아 안보에 위협이 될 수 있다고 했다. 한국의 나토 정상회의 참석과 방산 협력 제안도 문제 삼았고, 북한의 러시아 무기 지원 확대도 함께 전해졌다. 러시아, 한국의 나토 협력 확대에 우려 표명

군사·군사기술 협력 심화는 안보 위협 지적

북한의 러시아 무기 지원 확대도 함께 부각

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 러시아군 병력을 인공지능 도구를 활용해 시각화한 자료. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 러시아군 병력을 인공지능 도구를 활용해 시각화한 자료. 서울신문

이미지 확대 러시아 수도 모스크바와 북한 평양을 잇는 직항 여객기가 2025년 7월 27일(현지시간) 첫 운항을 시작한다. 사진은 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 러시아 수도 모스크바와 북한 평양을 잇는 직항 여객기가 2025년 7월 27일(현지시간) 첫 운항을 시작한다. 사진은 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 서울신문





이 가운데 최소 80기의 미사일은 이미 우크라이나 전장에서 사용된 것으로 파악됐다.

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러시아가 한국과 북대서양조약기구(NATO·나토)의 협력 강화에 공개적인 우려를 드러냈다.러시아 외무부는 16일(현지시간) “한국이 나토 쪽으로 점점 더 기우는 것에 우려를 표명한다”고 밝혔다. 안드레이 루덴코 러시아 외무차관은 이날 이석배 주러시아 한국대사를 만나 이같은 의견을 전달했다고 러시아 외무부가 성명을 통해 전했다.루덴코 차관은 “한국이 나토 동맹과의 군사적, 군사기술적 협력 심화를 추진하는 등 실질적인 조치들이 이를 입증한다”며 “이는 러시아 안보에 위협이 될 수 있다”고 말했다고 한다.그는 “한국이 러시아와의 전쟁 준비를 공공연히 선언한 나토의 질적·양적 재무장 과정에 사실상 공모하는 것은 용납할 수 없는 일”이라는 점이 지적됐다고 러시아 외무부는 언급했다.이같은 입장은 이재명 대통령이 나토의 인도·태평양 파트너 4개국(IP4) 정상 가운데는 유일하게 지난 7∼8일 튀르키예 수도 앙카라에서 열린 나토 정상회의에 참석한 데 대한 불만으로 해석된다.러시아 리아노보스티 통신은 이날 러시아 외무부 성명을 전하면서 “지난주 한국의 이재명 대통령은 ‘한국·나토 방위산업 파트너십 2.0’을 구축해 나토와의 협력을 새로운 차원으로 끌어올리자고 제안했다”고 했다.이어 “폴리티코에 따르면 한국은 이미 세계 9위의 무기 공급국이자 가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나”라며 “유럽의 나토 회원국에 대한 무기 수입국 순위에서도 미국에 이어 2위를 차지한다”고 했다.이런 가운데 러시아와 북한의 군사 협력이 더 강화되고 있는 것으로 전해졌다.지난 8일 우크라이나 영문 매체 키이우포스트에 따르면 우크라이나 군사정보국(HUR)은 북한이 러시아군 포탄의 최대 40%를 담당하고 있다고 밝혔다.특히 북한은 러시아의 핵심 무기 공급국으로 자리 잡았다는 것이 HUR의 평가다. HUR에 따르면 북한은 2023년 6월 이후 러시아에 KN-23과 KN-24 탄도미사일 100여 기와 이동식 발사대를 제공했다.KN-23과 KN-24는 북한이 개발한 단거리 탄도미사일로, 러시아는 우크라이나 공격에 이를 활용해왔다.