이웃 복권 맡아준 부부…‘1등’ 당첨되자 불태워버렸다

세줄 요약 태국 수코타이주에서 이웃의 1등 복권을 맡아 확인해주던 부부가 이를 훔쳐 불태운 사실이 드러났다. 피해자는 당첨금 600만 바트, 약 2억7000만원의 복권을 잃고 경찰에 신고했다. 당국은 실물 복권 없이 지급 가능한지 검토 중이다. 이웃 부부, 1등 복권 훔쳐 불태운 사건

당첨금 약 2억7000만원, 지급 여부 검토

남편 자백, 아내는 일부 진술 번복

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태국에서 한 여성의 1등 복권을 훔친 뒤, 범행을 숨기려고 이를 불태워버린 부부가 경찰에 붙잡혔다.12일(현지시간) 더타이거 등에 따르면 태국 수코타이주 사완칼록 경찰서는 이웃의 1등 당첨 복권을 가로채고 파기한 혐의로 남성 다트씨와 그의 아내 와우씨를 조사 중이다.사건의 전말은 피해자 사얀씨의 신고로 드러났다. 사얀씨는 최근 복권 3장을 구매한 뒤, 평소 가깝게 지내던 이웃 와우씨에게 당첨 여부를 확인해 달라고 부탁했다.확인한 결과 복권 중 1장이 1등에 당첨됐다. 1등 당첨금은 600만 바트(약 2억 7000만원)이었다. 결과를 확인한 와우씨는 당첨 사실을 축하하며 “당첨금을 받을 때까지 복권을 우리 집에 안전하게 보관해주겠다”고 말했다.그러나 이튿날 사얀씨가 복권을 찾으러 가자 와우씨의 태도가 돌변했다. 와우씨는 “다시 확인해보니 당첨된 복권이 없었다”면서 “한 끗 차이로 낙첨된 복권들이라 모두 쓰레기통에 버렸다”고 주장했다.이를 수상하게 여긴 사얀씨가 와우씨의 집 앞 쓰레기통을 직접 뒤졌고, 낙첨된 복권 2장은 찾아냈으나 1등 당첨 복권은 끝내 발견되지 않았다. 이에 사얀씨는 즉시 경찰에 신고했다.초기 조사에서 혐의를 전면 부인하던 부부의 범행은 경찰의 집중 추궁 끝에 꼬리가 잡혔다. 남편 다트씨는 지난 11일 경찰 조사에서 “돈이 탐나 복권을 훔쳤다”며 범행을 자백했다.다트씨는 “사얀씨가 평소 조용한 성격이라 문제를 제기하지 못할 줄 알았다”며 “사건이 언론에 보도되는 등 커지자 압박감을 느껴 복권을 불태워 버렸다”고 진술했다.그는 아내 와우씨는 모르는 단독 범행이라고 주장했으나, 아내 역시 이후 “복권을 챙겨둔 것은 맞다”고 일부 진술을 번복했다.사얀씨는 “범인이 밝혀져 다행이지만, 믿었던 이웃이 이런 짓을 저질렀다는 것에 큰 배신감을 느낀다”면서도 “실물 복권이 완전히 재가 되어 사라졌는데 당첨금을 제때 받을 수 있을지 매우 걱정스럽다”고 토로했다.태국 정부복권청과 현지 경찰은 실물 복권 없이 당첨금 지급이 가능한지 아닌지를 두고 법적·행정적 검토를 진행 중인 것으로 알려졌다.