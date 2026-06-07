“女배우가 입었던 낡은 속옷 살래요!” 낙찰가 3000만원 예측…무슨 일?

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세줄 요약 마릴린 먼로 탄생 100주년을 맞아 열린 경매에서 생전 사용한 속옷과 화장품, 자택 대문 등이 출품돼 전 세계 수집가들의 관심이 쏠린다. 1950년대 브래지어는 사전 입찰만 770만원을 넘었고, 본 경매에선 3100만원 이상이 예상된다. 마릴린 먼로 100주년 기념 경매 열기 확산

생전 속옷·화장품·자택 대문 등 출품

사전 입찰가 급등, 수집가 경쟁 과열

이미지 확대 마릴린 먼로가 착용한 1950년대 브래지어가 6월 4일 할리우드 아이콘의 100번째 생일을 기념하는 ‘마릴린 100년’ 경매를 앞두고 2026년 5월 27일 캘리포니아 가디나에서 열린 줄리앙 경매에 전시되어 있다. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 마릴린 먼로가 착용한 1950년대 브래지어가 6월 4일 할리우드 아이콘의 100번째 생일을 기념하는 ‘마릴린 100년’ 경매를 앞두고 2026년 5월 27일 캘리포니아 가디나에서 열린 줄리앙 경매에 전시되어 있다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 할리우드 아이콘의 탄생 100주년을 기념하는 6월 4일 ‘마릴린 100년’ 경매를 앞두고 약 1960년경 마릴린 먼로가 폴라 스트라스버그에게 보낸 쓸쓸한 손편지가 2026년 5월 27일 캘리포니아 가데나에서 열린 줄리앙 경매에 전시되어 있다. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 할리우드 아이콘의 탄생 100주년을 기념하는 6월 4일 ‘마릴린 100년’ 경매를 앞두고 약 1960년경 마릴린 먼로가 폴라 스트라스버그에게 보낸 쓸쓸한 손편지가 2026년 5월 27일 캘리포니아 가데나에서 열린 줄리앙 경매에 전시되어 있다. AFP 연합뉴스

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할리우드의 전설적인 여배우 마릴린 먼로의 탄생 100주년을 기념하는 경매가 열리는 가운데, 그가 생전에 사용했던 속옷과 화장품 등 소장품을 차지하기 위한 전 세계 수집가들의 입찰 경쟁이 뜨겁다.6일(현지시간) 미 뉴욕포스트 등에 따르면 경매사 ‘줄리언스 옥션’(Julien’s Auctions)과 영화 채널 TCM이 베버리힐즈 페닌슐라 호텔에서 ‘마릴린 100년’ 경매를 진행 중이다.이번 경매에서 가장 눈길을 끄는 매물 중 하나는 먼로가 1950년대에 착용했던 36C 사이즈의 브래지어다. 애초 예상 감정가는 1000~2000달러(약 155만~311만원) 수준이었으나, 사전 입찰에서만 이미 5000달러(약 770만원)를 돌파했다.마틴 노란 줄리언스 옥션 대표는 “이 제품은 가격을 매길 수 없을 만큼 가치 있는 것”이라며 “전 세계에서 문의가 쏟아지고 있어 본 경매가 시작되면 낙찰가가 쉽게 2만 달러(약 3100만원)를 넘어설 것으로 예상한다”고 설명했다.이어 “과거 먼로의 속옷이 매물로 나왔을 때는 한 여성 입찰자가 향기를 맡아봐도 되냐고 물었을 정도”라며 “이처럼 은밀하고 사적인 소장품일수록 먼로와 가장 가까이 연결되어 있다고 느끼기 때문에 수집가들이 열광하는 것”이라고 분석했다.이번에 출품된 브래지어는 먼로의 연기 스승이었던 폴라 스트라스버그가 물려받아 보관해 온 제품이다. 오랜 세월이 흘러 자연스럽게 빛이 바랜 흔적이 남아 있어 소장 가치를 더한다는 평을 받는다.먼로의 화장품 세트도 큰 관심을 끌고 있다. 먼로가 생전에 사용했던 맥스팩터(Max Factor)사의 립스틱은 본 경매 전임에도 이미 7000달러(약 1080만원)까지 가격이 치솟았다.이번 경매에는 먼로가 비극적으로 생을 마감한 브렌트우드 자택의 나무 대문도 매물로 나왔다.이 문은 먼로가 사망하기 불과 몇 주 전인 1962년 7월에 314달러를 주고 산 것으로, 무게가 2000파운드(약 907㎏)에 달한다. 문은 오랫동안 방치되어 있었으나, 이번 경매를 위해 원형 그대로 복원한 것으로 알려졌다.경매 주최 측은 “먼로의 아름다움과 그가 구축한 독보적인 브랜드에 대한 대중의 매혹은 여전하다”며 “가장 개인적이고 친밀한 소장품일수록 먼로를 더 가까이 느끼고 싶어 하는 팬들의 소장 욕구를 자극하고 있다”고 전했다.