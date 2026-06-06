‘탑건’ 명배우, LA 자택서 피습 사망…범인은 ‘여자친구 아들’

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자택 앞마당서 의식 잃은 채 발견

함께 살던 여자친구 아들, 살인 혐의 체포

이미지 확대 사망한 제임스 핸디. 엘 나시오날 캡처 닫기 이미지 확대 보기 사망한 제임스 핸디. 엘 나시오날 캡처

이미지 확대 제임스 핸디. 영화 ‘쥬만지’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 제임스 핸디. 영화 ‘쥬만지’ 캡처

세줄 요약 영화 ‘탑건: 매버릭’ 등에 출연한 배우 제임스 핸디가 LA 자택 앞마당에서 여자친구의 아들에게 흉기에 찔려 숨졌다. 경찰은 현장에서 44세 아들을 체포했고, 살인 혐의로 기소했으며 정신감정도 명령했다. 제임스 핸디, LA 자택 앞마당서 피습 사망

여자친구 아들 체포, 살인 혐의 기소

‘쥬만지’·‘탑건: 매버릭’ 출연한 배우

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할리우드의 대표적인 ‘명품 조연’ 배우로 꼽히는 제임스 핸디(81)가 여자친구의 아들에게 흉기에 찔려 숨지는 충격적인 사건이 발생했다.4일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 핸디는 지난 3일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 자택 앞마당에서 가슴 부위에 자상을 입고 의식을 잃은 채 발견됐다. 소방대원들은 그를 병원으로 긴급 이송했으나 결국 숨졌다.로스앤젤레스 경찰국(LAPD)은 현장에서 핸디의 여자친구 아들인 마이클 글레드힐(44)을 살인 혐의로 체포했다. 글레드힐은 당시 같은 집에서 함께 거주해온 것으로 알려졌다.그는 살인 혐의로 기소됐으며, 법원은 정신 상태 평가를 위한 심리 검사를 명령했다. 보석금은 200만 달러(약 27억원)로 책정됐다.외신들은 범행 동기가 아직 밝혀지지 않았다고 전했다. 로스앤젤레스 타임스는 핸디의 지인들을 인용해 용의자가 최근 정신건강 문제를 겪고 있었다고 보도했다.1944년 뉴욕에서 태어난 핸디는 1970년대 후반 연기 활동을 시작해 영화와 TV를 넘나들며 150편이 넘는 작품에 출연했다. 1995년 영화 ‘쥬만지’에 출연하며 전 세계적으로 얼굴을 알렸고, 2022년 흥행작 ‘탑건: 매버릭’에도 바텐더 역으로 출연했다. ‘엑스파일’, ‘NCIS: 로스앤젤레스’, ‘더 클로저’ 등 유명 작품에 출연한 관록 있는 배우다.핸디의 소속사 관계자는 “그는 재능 있고 겸손하며 품위 있는 배우이자 친구였다”고 추모했다.