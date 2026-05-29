세계 최고봉, 하루에 274명 올랐다

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세계 최고봉, 하루에 274명 올랐다

입력 2026-05-29 00:11
수정 2026-05-29 00:11
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세계 최고봉, 하루에 274명 올랐다
세계 최고봉, 하루에 274명 올랐다 산악인들이 지난 20일 세계 최고봉인 에베레스트 정상 직전에 자리잡은 약 12m 높이의 수직 빙벽인 ‘힐러리 스텝’을 지나 정상으로 향하고 있다. 이날 하루 동안 역대 최다 기록인 274명이 에베레스트 등정에 성공했다. 직전 기록은 223명이었다.
AFP 연합뉴스


산악인들이 지난 20일 세계 최고봉인 에베레스트 정상 직전에 자리잡은 약 12m 높이의 수직 빙벽인 ‘힐러리 스텝’을 지나 정상으로 향하고 있다. 이날 하루 동안 역대 최다 기록인 274명이 에베레스트 등정에 성공했다. 직전 기록은 223명이었다.

AFP 연합뉴스

2026-05-29 13면
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