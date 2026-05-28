“대통령 기운 받아가자”…‘트럼프 닮은꼴’ 물소, 도축 직전 ‘극적 생존’

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관광객 발길에 방글라 정부 “도축 중단”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령과 ‘도널드 트럼프’라는 별명이 붙은 흰 물소. 로이터 연합뉴스·AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령과 ‘도널드 트럼프’라는 별명이 붙은 흰 물소. 로이터 연합뉴스·AFP 연합뉴스

이미지 확대 17일 방글라데시 나라양간지의 한 축산 농장에서 콘텐츠 제작자들이 ‘도널드 트럼프’라는 별명이 붙은 흰 물소를 촬영하고 있다. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 17일 방글라데시 나라양간지의 한 축산 농장에서 콘텐츠 제작자들이 ‘도널드 트럼프’라는 별명이 붙은 흰 물소를 촬영하고 있다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 ‘도널드 트럼프’라는 별명이 붙은 흰 물소. EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 ‘도널드 트럼프’라는 별명이 붙은 흰 물소. EPA 연합뉴스

세줄 요약 방글라데시 농장에서 키우던 알비노 물소가 트럼프 대통령을 닮은 외모로 SNS에서 폭발적 관심을 받았다. 원래 이드 알 아드하 제물로 팔렸지만, 인파가 몰리자 정부가 보안 문제를 이유로 도축을 중단했고, 물소는 환불 뒤 다카 국립동물원으로 옮겨졌다. 트럼프 닮은 흰색 물소, SNS서 폭발적 화제

도축 직전 정부 개입, 보안 우려로 중단

환불 뒤 다카 국립동물원으로 긴급 이송

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도널드 트럼프 미국 대통령을 닮았다는 이유로 온라인에서 화제를 모은 흰색 물소가 도축 직전 극적으로 목숨을 건졌다.27일(현지시간) 영국 매체 데일리메일과 로이터통신 등 외신에 따르면 방글라데시 나라양간지 지역 농장에서 키우던 희귀 알비노(백색증) 물소 한 마리가 최근 온라인에서 폭발적인 관심을 받았다.몸무게가 약 700㎏에 달하는 이 물소는 분홍빛 피부와 머리 위로 늘어진 금발 털 등이 트럼프 대통령과 닮았다는 이유로 현지에서 ‘도널드 트럼프’라는 별명을 얻었다. 소셜미디어(SNS) 등을 통해 영상과 사진이 퍼지자 전국 각지에서 농장으로 인파가 몰려들었다.원래 이 물소는 이슬람 최대 명절 중 하나인 ‘이드 알 아드하’의 제물로 팔린 상태였다. 이 기간 무슬림들은 소·양·염소 등을 도축해 가족과 이웃에게 고기를 나눈다. 방글라데시에서는 올해 약 1200만 마리의 가축이 희생 제물로 사용될 것으로 전해졌다.하지만 트럼프 물소의 인기가 걷잡을 수 없이 커지자 정부가 직접 나섰다. 방글라데시 내무부는 “보안 문제와 이례적으로 높은 대중 관심 때문에 도축 몇시간을 앞두고 중단하기로 결정했다”고 밝혔다.정부는 구매자에게 환불 조치를 하고 해당 물소를 수도 다카 국립동물원으로 옮겼다.물소 주인 지아우딘 므리다는 “동생이 물소의 머리카락을 보고 장난삼아 트럼프라고 부른 게 시작이었다”고 밝혔다.그는 해당 물소에 대해 “성격은 트럼프 대통령과 닮지 않았다. 공격적이지 않고 매우 온순하다”고 덧붙였다.외신들은 “‘트럼프 닮은꼴’이라는 별명이 목숨을 살렸다”고 전했다.