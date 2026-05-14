“맛없어!” 음식 입에 넣자마자 ‘퉤’…日여행 유명 인플루언서 논란

세줄 요약 팔로워 300만명을 보유한 틱톡 크리에이터 시안 애비온이 일본 여행 중 음식 맛이 마음에 들지 않는다며 입에 넣은 푸딩과 와규를 카메라 앞에서 뱉어 논란이 커졌다. 누리꾼들은 기본 예의가 없다고 비판했고, 일부는 조회수를 노린 분노 유발 콘텐츠라고 지적했다. 일본 여행 중 음식 뱉은 인플루언서 논란

도쿄 카페 푸딩·바비큐 와규 연속 거부

무례한 행동 비판과 분노 유발 콘텐츠 지적

이미지 확대 최근 일본 여행을 떠난 한 인플루언서가 음식을 입에 넣자마자 뱉는 등 무례한 행동을 보여 온라인상에서 논란이 일고 있다. 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 최근 일본 여행을 떠난 한 인플루언서가 음식을 입에 넣자마자 뱉는 등 무례한 행동을 보여 온라인상에서 논란이 일고 있다. 인스타그램 캡처

이미지 확대 최근 일본 여행을 떠난 한 인플루언서가 음식을 입에 넣자마자 뱉는 등 무례한 행동을 보여 온라인상에서 논란이 일고 있다. 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 최근 일본 여행을 떠난 한 인플루언서가 음식을 입에 넣자마자 뱉는 등 무례한 행동을 보여 온라인상에서 논란이 일고 있다. 인스타그램 캡처

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최근 일본 여행을 떠난 한 인플루언서가 음식을 입에 넣자마자 뱉는 등 무례한 행동을 보여 온라인상에서 논란이 일고 있다.14일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 틱톡 팔로워 300만명을 보유한 유명 크리에이터 시안 애비온은 최근 일본 여행 중 촬영한 영상으로 거센 비난에 직면했다.애비온은 일본 도쿄의 한 오래된 카페를 방문해 이 가게의 대표 메뉴인 푸딩(크림 캐러멜)을 맛본 뒤, “너무 쓰다”며 씹던 음식을 카메라 앞에서 뱉어냈다. 해당 카페의 푸딩은 원래 쌉싸름한 캐러멜 맛이 특징인 곳으로 알려져 있다.그의 무례한 행동은 여기서 멈추지 않았다. 애비온은 이어 방문한 텍사스 스타일 바비큐 전문점에서도 와규를 한 입 먹고는 “원래 이런 맛이냐”라고 반문하며 다시 한번 음식을 뱉어냈다.영상이 공개되자 동료 크리에이터들과 누리꾼들 사이에서는 “기본적인 예의조차 지키지 못한 행동”이라는 비판이 쏟아졌다. 단순히 맛에 대한 개인적인 호불호를 밝히는 것을 넘어, 수십년간 가업을 이어온 식당과 음식에 대해 공개적으로 모욕을 줬다는 지적이다.일각에서는 이러한 행태가 이른바 ‘분노 유발 콘텐츠’의 일종이라고 분석한다. 모든 것을 찬양하기만 하던 과거의 인플루언서들과 달리, 의도적으로 자극적이고 부정적인 반응을 보여 조회수와 화제성을 노리는 전략이라는 설명이다.하지만 전문가들은 “자신의 입맛에 맞지 않는다고 해서 음식을 함부로 대할 권리가 주어지는 것은 아니다”라며 “진정성 있는 후기와 무례함은 엄연히 구분되어야 한다”고 강조했다.다만 이번 논란은 해당 식당들에 대한 대중의 지지로 이어지고 있다. 영상 댓글창에는 “조만간 직접 방문해 응원하겠다”, “사장님 응원한다” 등 긍정적인 반응이 잇따르고 있다.이와 관련해 전문가들은 인플루언서의 무리한 분노 유발 콘텐츠가 오히려 대중의 반감을 사며 역효과를 내고 있다고 평가했다.