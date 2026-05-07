성모 마리아상 입에 ○○를 ‘경악’…이스라엘 군인 논란 [포착]

세줄 요약 이스라엘군 병사가 레바논 남부 데벨 마을의 성모 마리아상 입에 담배를 꽂아 촬영한 사진이 퍼지며 파문이 일었다. IDF는 해당 병사를 특정해 조사와 징계 절차에 들어갔고, 군의 가치관에서 벗어난 행위라고 밝혔다. 성모상 입에 담배 꽂은 사진 유포, 파문 확산

이스라엘군, 병사 특정 뒤 조사·징계 착수

데벨 마을서 예수상 훼손 등 잇단 논란

이미지 확대 이스라엘군 병사가 레바논 남부의 한 기독교 마을에서 성모 마리아상 입에 담배를 물리는 등 종교적 상징물을 모독한 사진이 공개돼 파문이 일고 있다. 소셜미디어(SNS) 닫기 이미지 확대 보기 이스라엘군 병사가 레바논 남부의 한 기독교 마을에서 성모 마리아상 입에 담배를 물리는 등 종교적 상징물을 모독한 사진이 공개돼 파문이 일고 있다. 소셜미디어(SNS)

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이스라엘군 병사가 레바논 남부의 한 기독교 마을에서 성모 마리아상 입에 담배를 물리는 등 종교적 상징물을 모독한 사진이 공개돼 파문이 일고 있다.7일(현지시간) 타임스오브이스라엘 등에 따르면 최근 온라인상에는 이스라엘군 병사가 레바논 남부 데벨(Debel) 마을의 성모상에 담배를 꽂아두고 촬영한 사진이 유포됐다.이스라엘방위군(IDF)은 즉각 자체 조사에 착수해 해당 병사의 신원을 확인했으며, 징계 절차에 들어갔다고 밝혔다.IDF는 이번 사건에 대한 질의에 “해당 병사의 행위를 매우 엄중하게 보고 있다”며 “이는 군이 병사들에게 기대하는 가치관에서 완전히 벗어난 행동임을 강조한다”고 답했다.조사 결과 해당 사진은 몇 주 전 촬영된 것으로 파악됐다. 사건이 발생한 데벨 마을은 최근 이스라엘 군인들이 예수상을 훼손하고 공동 시설물을 파괴해 물의를 빚었던 곳이다.앞서 데벨 마을에서는 지난달 19일 한 군인이 십자가에 달린 예수 그리스도상을 망치로 훼손하는 모습을 다른 군인 1명이 촬영한 뒤 이를 소셜미디어(SNS)에 올리는 사건이 발생해 논란이 된 바 있다.당시 다른 동료 병사 6명은 훼손 행위와 촬영 모습을 지켜봤으나 이를 제지하거나 상부에 보고하지 않은 것으로 드러났다. 이 사건으로 논란이 일자 이스라엘군은 훼손자와 촬영자 등 2명을 전투 보직 해임과 30일간 군 교도소 구금형에 처했다.며칠 후에는 이스라엘 병사들이 데벨 외곽에서 태양광 패널과 차량을 훼손하는 모습이 담긴 영상이 소셜 미디어에 돌아 이스라엘군이 조사에 착수했다고 밝혔다.이런 사건들이 알려진 후 IDF 총참모장인 에얄 자미르 중장은 구체적 사건에 대해 언급은 하지 않고 “비윤리적 사건들”에 대해 주의를 주면서 “가치와 기준이 훼손되는 것은 작전상 위협만큼 위험할 수 있다”고 강조했다.하지만 이스라엘의 해명에도 불구하고, 최근 몇 달간 기독교 사회를 겨냥한 추문과 공격이 잇따르면서 이스라엘과 기독교 세계 간의 관계가 악화하고 있다는 지적이 나온다.