“배달 완료 인증샷에 발 노출하고 대박 났습니다” 팁 3배 ‘껑충’ 왜

이미지 확대 미국의 한 배달원이 음식 배달 인증 사진에 자신의 발이 나오도록 촬영하는 독특한 전략으로 수입을 늘려 화제가 되고 있다. 스레드 닫기 이미지 확대 보기 미국의 한 배달원이 음식 배달 인증 사진에 자신의 발이 나오도록 촬영하는 독특한 전략으로 수입을 늘려 화제가 되고 있다. 스레드

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미국의 한 배달원이 음식 배달 인증 사진에 자신의 발이 나오도록 촬영하는 독특한 전략으로 수입을 늘려 화제가 되고 있다.14일(현지시간) 미 뉴욕포스트에 따르면 차량 공유 업체 ‘우버’(Uber) 산하 음식 배달 서비스 플랫폼인 ‘우버이츠’(Uber Eats) 배달원 제이드 피닉스는 최근 자신만의 ‘팁 비결’을 공개해 온라인상에서 눈길을 끌었다.피닉스가 공개한 비결은 의외로 간단하다. 고객의 집 앞에 음식을 놓은 뒤 전송하는 ‘배달 완료 인증 사진’ 하단에 자신의 발이 살짝 보이도록 구도를 잡는 것이다.공개된 사진들을 보면 스타벅스나 맥도날드 종이 가방 옆으로 샌들을 신은 피닉스의 발이 선명하게 찍혀 있다.그는 “용돈벌이를 위해 배달을 시작했다가 이런 ‘발 기술’이 통한다는 사실을 발견했다”며 “사진에 발이 나오게 찍은 뒤로 고객들이 배달 완료 후 추가 팁을 보내는 경우가 크게 늘었다”고 주장했다.실제로 해당 게시물은 7만개 이상의 ‘좋아요’를 기록하며 폭발적인 반응을 얻었고, 이를 따라 한 다른 배달원들의 인증 후기도 잇따르고 있다.한 동료 배달원은 원래 15.99달러(약 2만 1000원)였던 배달 팁이 인증샷 전송 후 49.69달러(약 7만원)까지 치솟은 내역을 공유하며 “결과에 소름이 돋았다”고 전했다.다만 피닉스의 사연을 접한 누리꾼들 사이에서는 갑론을박이 벌어지기도 했다.일부 누리꾼들은 “사진 속에 사람이 직접 배달했다는 온기가 느껴져서 팁을 더 주는 것 아니냐”는 추측을 내놓았으나, 대다수 누리꾼은 특정 신체 부위에 대한 관심이 팁으로 이어진 것으로 보고 있다.피닉스는 자신을 향한 관심에 대해 “내 발이 예쁘다는 건 알았지만 이 정도일 줄은 몰랐다”며 “발을 싫어하는 사람들도 내 발은 예외라며 메시지를 보내오기도 한다”고 주장했다.이어 “벌어들인 수익으로 페디큐어 관리 비용을 충당할 계획”이라며, 일각에서 제기된 우려와 달리 “받은 메시지들은 대체로 정중하고 긍정적이었다”고 덧붙였다.현지 누리꾼들은 “이쯤 되면 페디큐어 비용은 사업 비용으로 세금 공제를 받아야 한다”, “절묘한 틈새시장 공략” 등 유쾌한 반응을 보이고 있다.