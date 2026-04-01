“암 투병 아내 버리고 31살 어린 ‘딸 친구’랑 재혼” 충격…유명 축구 해설가 논란

이미지 확대 영국의 유명 축구 해설가 리처드 키스(68)가 암 투병 중이던 아내를 두고 불륜을 저지른 뒤 31살이나 어린 딸의 친구와 결혼해 논란이 일고 있다. 리처드 키스 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 영국의 유명 축구 해설가 리처드 키스(68)가 암 투병 중이던 아내를 두고 불륜을 저지른 뒤 31살이나 어린 딸의 친구와 결혼해 논란이 일고 있다. 리처드 키스 인스타그램 캡처

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영국의 유명 축구 해설가 리처드 키스(68)가 암 투병 중이던 아내를 두고 불륜을 저지른 뒤 31살이나 어린 딸의 친구와 결혼해 논란이 일고 있다.31일(현지시간) 영국 데일리메일 등에 따르면 키스의 전처 줄리아는 “(키스의) 끊임없는 거짓말에 진절머리가 난다”며 “이혼 전 그가 ‘당신을 얼마나 사랑하는지 깨달았다’, ‘준비가 된다면 돌아가겠다’, ‘관계를 정리하고 돌아가겠다’ 등의 메시지를 보냈다”고 주장했다.키스는 2016년 줄리아와 이혼한 뒤, 2023년 딸의 친구였던 루시 로즈와 재혼했다. 최근 두 사람의 데이트 장면이 포착되면서 키스의 사생활 논란이 다시금 화제를 모으고 있다.특히 줄리아가 갑상선암으로 투병하던 시기 두 사람이 부적절한 관계였다는 의혹도 제기됐다. 키스와 로즈는 카타르에서 만났으며, 키스는 13년 전부터 최근까지 카타르에 거주했고 로즈는 카타르에서 일을 하고 있던 것으로 알려졌다.이와 관련해 키스는 “줄리아가 암으로 죽어가고 있었다는 주장은 사실이 아니다”라며 “줄리아는 이미 몇 년 전에 암에서 회복했고 로즈는 제마(딸)의 가장 친한 친구가 아니다. 사실이 왜곡된 것”이라고 주장했다.그러면서 “34년간의 결혼 생활이 끝날 것이라고는 상상도 하지 못했다. 그러나 로즈는 갑자기 내 삶에 나타나 큰 힘이 되어줬다”며 “(로즈와) 강압적인 관계였다는 소문도 사실이 아니며, 서로 진심으로 사랑하는 사이”라고 강조했다.이어 “사람들이 (나이 차를 듣고) 많이 당황하지만 내겐 아무런 문제가 되지 않는다”며 “앞으로 더 많은 자녀를 갖고 싶다. 지금 나이에 아이를 갖게 된다면 매우 행복한 남자가 될 것 같다”고 덧붙였다.그러나 줄리아는 키스와 로즈의 불륜으로 인해 딸 제마가 알코올 중독과 우울증에 빠졌다고 주장했다. 또한 제마는 로즈에게 여러 건의 욕설이 담긴 메시지를 보내 법적 조치를 당했으나 검찰은 기소를 취하한 것으로 알려졌다.줄리아는 이혼 후 ‘남자의 외도 극복 가이드’라는 제목의 책을 출간한 뒤 “키스의 외도는 내 삶을 파괴했을 뿐만 아니라 우리 아이들의 삶도 파괴했다”고 토로했다.키스는 영국의 스포츠 전문 채널 ‘스카이 스포츠’에서 축구 해설가로 활동했으나 성차별적 발언으로 논란에 휩싸이며 자리에서 물러났다. 현재는 카타르 TV에서 활동 중이다.