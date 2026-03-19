(영상)“춤추다 접시 날려” 서빙 로봇, 소름돋는 돌발 행동…직원들 ‘질질’

美 식당서 난동 부리는 로봇 제어에 ‘진땀’

“로봇 기기에 비상 전원 장치 없어” 지적

이미지 확대 미국의 한 훠거 식당에서 춤을 추던 서빙 로봇이 갑자기 접시 등 집기를 파손하는 영상이 확산되며 논란이 일고 있다. SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국의 한 훠거 식당에서 춤을 추던 서빙 로봇이 갑자기 접시 등 집기를 파손하는 영상이 확산되며 논란이 일고 있다. SNS 캡처

미국의 한 훠거 식당에서 춤을 추던 서빙 로봇이 갑자기 접시 등 집기를 파손하는 영상이 확산되며 논란이 일고 있다. SNS 갈무리 닫기 이미지 확대 보기 미국의 한 훠거 식당에서 춤을 추던 서빙 로봇이 갑자기 접시 등 집기를 파손하는 영상이 확산되며 논란이 일고 있다. SNS 갈무리

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미국의 한 훠궈 식당에서 춤을 추던 서빙 로봇이 갑자기 접시 등 집기를 파손하는 영상이 확산되며 논란이 일고 있다.최근 소셜미디어(SNS)를 통해 앞치마를 두른 채 춤을 추던 식당 서빙 로봇이 돌연 주변 테이블의 접시와 그릇을 마구 쳐 떨어뜨리는 영상이 확산했다.영상 속 로봇은 춤을 추던 중 양팔을 빠르게 휘두르며 식기를 공중으로 튕겨내고, 이를 본 손님들은 놀라 자리에서 몸을 피하는 모습이다.상황이 악화하자 식당 직원 여러 명이 달려들어 로봇을 붙잡고 강제로 끌고 갔다. 이 과정에서 로봇 자체에 전원을 차단하는 버튼이 없어 직원이 스마트폰으로 제어 앱을 조작하며 어쩔 줄 몰라 하는 모습도 담겼다.다행히 인명 피해는 없는 것으로 알려졌지만, 영상을 접한 누리꾼들 사이에서는 서비스 로봇의 안전성에 대한 우려가 커지고 있다. 로봇에 즉시 작동을 중단할 수 있는 물리적 비상 정지 장치가 없어 대응이 늦어졌다는 지적도 나왔다.현지에서는 이번 사례를 계기로 식당·호텔 등에서 빠르게 확산 중인 서비스 로봇에 대해 보다 엄격한 안전 기준과 관리가 필요하다는 목소리가 커지고 있다.최근 마카오에서는 한 휴머노이드 로봇이 70대 여성을 따라다녀 경찰이 출동하는 사건이 발생하기도 했다.당시 여성은 휴대전화를 보며 길을 걷던 중 갑자기 뒤에서 접근한 로봇에 놀라 “심장이 뛴다”고 호소하다 결국 병원으로 이송됐다. 이후 큰 이상 없이 귀가한 것으로 알려졌다.해당 로봇은 현지 교육기관이 홍보 목적으로 운영하던 장비로, 좁은 길에서 지나가지 못하고 여성 뒤에 멈춰 서 있었던 것으로 조사됐다.이 사건은 현지에서 로봇의 공공장소 운용에 대한 규제 필요성을 둘러싼 논쟁으로 이어졌다.전문가들은 “로봇 기술이 빠르게 일상에 도입되는 만큼, 오작동뿐 아니라 인간과의 거리·행동 기준 등 세부적인 안전 규정이 필요하다”고 강조했다.