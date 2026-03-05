하메네이 사망에 환호…기쁨의 ‘트럼프 댄스’ 추는 이란인

이미지 확대 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고 지도자가 사망 소식에 춤을 추며 환호하는 이란인들의 모습. 엑스(X‧옛 트위터) 닫기 이미지 확대 보기 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고 지도자가 사망 소식에 춤을 추며 환호하는 이란인들의 모습. 엑스(X‧옛 트위터)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국·이스라엘의 공습으로 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고 지도자가 사망하자 일부 이란인들이 ‘트럼프 댄스’를 추는 영상을 올리며 환호했다.지난 2일(현지시간) 뉴욕포스트는 일부 이란인들이 하메네이를 제거한 도널드 트럼프 미국 대통령에게 감사를 표하며 ‘트럼프 댄스’를 췄다고 전했다.이들은 빌리지 피플의 ‘YMCA’에 맞춰 트럼프 대통령의 상징인 춤 동작을 따라 했다. 이는 양팔을 위아래로 흔드는 동작으로, 트럼프 대통령이 대선 후보 당시 집회에서 선보이면서 인기를 끌었다.뉴욕포스트가 소개한 영상 속 여성은 보도 이후 소셜미디어(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “그 춤추던 여자가 저”라고 했다. 그는 “몇 년 전에 이란을 떠나 현재 미국에서 공학 박사 과정을 밟고 있다”며 “이곳에서 누리는 자유에 더할 나위 없이 감사하다”고 했다.이어 “수많은 이란인들이 그토록 간절히 바라던 꿈이 이루어졌기 때문”이라며 “사랑과 지지를 보내준 미국 국민 여러분께 감사드린다”고 했다.이 밖에 뉴욕 타임스스퀘어와 로스앤젤레스(LA) 웨스트우드 등에서도 이란계 미국인, 이란인들이 깃발을 흔들고 춤을 추며 기쁨을 표했다.하메네이는 미국과 이스라엘이 지난달 28일 단행한 대이란 군사공격 과정에서 사망했다. 이와 관련, 트럼프 대통령도 트루스소셜을 통해 “역사상 가장 사악한 사람 중 한 명인 하메네이가 사망했다”고 밝혔다. 이어 “이는 이란 국민뿐만 아니라 모든 위대한 미국인들, 하메네이와 그의 피에 굶주린 깡패 무리에게 살해되거나 불구가 된 전 세계 많은 나라 사람을 위한 정의”라고 했다.