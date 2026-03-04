트럼프 ‘군사 협조 거부’ 스페인에…“모든 무역 중단”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁에 협력을 거부한 스페인에 무역 전면 중단을 위협했다.로이터·블룸버그 통신에 따르면 트럼프 대통령은 3일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 프리드리히 메르츠 독일 총리와 만난 자리에서 “우리는 스페인과의 모든 무역을 중단할 것”이라며 “우리는 스페인과 아무것도 하고 싶지 않다”고 말했다.그는 “스콧(스콧 베선트 재무장관)에게 스페인과 모든 거래를 끊으라고 했다”며 “나에게 모든 스페인산 상품에 금수 조치를 내릴 권한이 있다”고 강조했다. 배석한 베선트 장관도 미 무역대표부(USTR)와 상무부에 스페인에 대한 제재 조치 검토를 지시하겠다고 전했다.트럼프 대통령은 스페인이 미국의 이란 공격에 스페인 군기지 사용을 불허한 점과 스페인이 국내총생산(GDP)의 5%로 국방비를 증액하기로 한 북대서양조약기구(NATO·나토) 약속에 동참하지 않는다는 점을 지적했다.미국과 이스라엘의 이란 공습과 관련, 페드로 산체스 스페인 정부는 이란에 대한 공격에 카디스의 로타 해군기지와 세비야의 모론 공군기지 사용을 차단했다. 이들 기지는 스페인에서 대서양 동맹 관계의 상징적 역할을 해온 곳이다.마르가리타 로블레스 스페인 국방장관은 지난 2일 기지 사용을 위해 미국과 체결한 협정은 국제법 틀 안에서의 작전만 허용한다고 밝혔다. 호세 마누엘 알바레스 외무장관은 “우리는 협정에 없거나 유엔 헌장에 부합하지 않는 어떤 일에도 우리 기지를 빌려주지 않겠다”고 했다.트럼프 대통령의 위협에 스페인 정부는 바로 성명을 내 반박했다. 스페인 정부는 미국이 민간 기업들의 자율성과 국제법, 미·유럽연합(EU) 간 무역 합의를 존중해야 한다고 했다. 이어 금수 조치에 따른 충격을 제한하고 영향받는 부문을 지원할 수 있는 자원이 있다면서도 파트너들과 자유무역 및 경제협력을 위해 노력하겠다고 했다.스페인은 세계 최대 올리브유 수출국이며 미국에 자동차 부품과 철강, 화학 제품도 수출한다. 다만 다른 유럽 국가들과 비교하면 트럼프 대통령의 위협에 덜 취약한 것으로 평가된다.중도좌파 성향의 산체스 정부는 그간 트럼프 행정부와 지속적으로 마찰을 빚어 왔다. 앞서 이스라엘로 무기를 운송하는 선박의 스페인 항구 정박을 거부했고 나토가 유럽 자력 방위를 요구하는 트럼프 대통령의 압박에 GDP 5%로 방위비 증액을 약속할 때도 끝까지 반대 의견을 냈다. 미국의 니콜라스 마두로 대통령 축출 이후에도 ‘국제법과 유엔 헌장 원칙에 따른 행동’을 촉구했다.유럽 전문 매체 유락티브는 이를 두고 산체스 총리가 트럼프 대통령과 대결함으로써 국내 좌파 세력을 결집하려는 것이라는 해석이 나온다고 전했다. 스페인 싱크탱크 레알 엘카노 연구소의 펠릭스 아르테아가 선임 분석가는 “산체스 총리가 미국의 군기지 사용을 막는 것은 ‘트럼프에 맞서는 대표적인 유럽 지도자’로서 자신을 내세우는 전략에 들어맞는다”며 “이는 국내 좌파 세력을 통합하려는 것”이라고 분석했다.