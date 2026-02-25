BTS 정국, 머스크·트럼프와 동급…세계 TOP 25인 선정

이미지 확대 그룹 방탄소년단(BTS) 정국이 서울 여의도 KBS 신관에서 진행된 ‘뮤직뱅크’ 리허설에 참석하고 있다. 2023.10.13 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 그룹 방탄소년단(BTS) 정국이 서울 여의도 KBS 신관에서 진행된 ‘뮤직뱅크’ 리허설에 참석하고 있다. 2023.10.13 뉴스1

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 정국이 도널드 트럼프 미국 대통령, 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO) 등과 함께 세계에서 가장 유명한 25인에 선정됐다.지난 18일 전 세계의 유명 인물, 장소 등을 소개하는 정보형 웹사이트 ‘월드 페이머스 싱즈’는 ‘세계에서 가장 유명한 25인’ 리스트를 발표했다. 정국은 해당 리스트에서 18위에 올랐다. 이는 케이팝(K-POP) 가수 중 유일한 기록이다.사이트는 정국에 관해 “전 세계적으로 인기 있고 영향력 있는 음악 유명인”이라고 소개하며 “강렬한 목소리와 매력적인 성격, 인상적인 퍼포먼스 실력으로 전 세계 팬들의 마음을 사로잡았다”고 밝혔다. 이어 “정국은 2013년 그룹 방탄소년단으로 데뷔해 빌보드 차트에서 신기록을 세우고, 전 세계 공연장을 매진시켰다”면서 “솔로 아티스트로서도 큰 성공을 거뒀다”고 설명했다. 그러면서 “그는 ‘세븐’ 등과 같은 솔로곡으로 단순히 그룹의 스타가 아닌 독립적인 아티스트임을 증명했다”고 했다.또 정국이 패션과 소셜미디어에서 영향력이 큰 인물인 점도 짚었다. 사이트는 “글로벌 브랜드들은 그를 자사 제품을 홍보하는 데 활용하고 있으며, 그의 게시물은 수백만 명의 사람들과 소통하고 있다”고 전했다.리스트에는 정국 외에도 크리스티아누 호날두, 리오넬 메시, 머스크 CEO, 트럼프 대통령, 테일러 스위프트, 비욘세, 저스틴 비버, 아리아나 그란데, 미스터비스트, 킴 카다시안, 마크 저커버그, 르브론 제임스 등 음악·스포츠·정치·IT 분야를 대표하는 글로벌 인물들이 함께 올랐다.정국이 속한 방탄소년단은 멤버 전원이 군 복무를 마치고 오는 3월 20일 정규 5집 ‘아리랑’으로 컴백한다. 이들은 신곡 공개 하루 뒤인 21일 서울 광화문 광장에서 컴백 공연을 펼친다.