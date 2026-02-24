‘자산 1000억대’ 손흥민이 타는 차 난리났다…팬들 “검소하다”

이미지 확대 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA)FC에서 활약하고 있는 손흥민이 제네시스 GV80 쿠페를 직접 운전하며 팬들을 향해 인사하고 있다. 온라인 커뮤니티 ‘에펨코리아’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA)FC에서 활약하고 있는 손흥민이 제네시스 GV80 쿠페를 직접 운전하며 팬들을 향해 인사하고 있다. 온라인 커뮤니티 ‘에펨코리아’ 캡처

미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) LAFC에서 뛰고 있는 손흥민이 미국 현지에서 제네시스 GV80 쿠페를 직접 운전하는 모습이 포착돼 화제다.지난 23일 소셜미디어(SNS)와 온라인 게시물에 따르면 손흥민은 로스앤젤레스(LA) 현지에서 차량을 직접 몰고 이동하던 중 자신을 기다리던 팬들을 발견하고 창문을 내려 손을 흔들며 인사했다.해당 차량은 제네시스 GV80 쿠페 모델로 알려졌다. 기본형 GV80을 쿠페 스타일로 재해석한 모델로 국내 판매 가격은 8000만원대부터 시작해 최고 사양은 1억원을 넘는다. 그가 미국에서 GV80 쿠페를 타는 모습이 포착된 것은 이번이 처음은 아니다. 지난해 11월에도 LA 도심 한 구장에서 훈련을 마친 뒤 같은 모델 차량에서 내리는 장면이 공유된 바 있다.해외 매체 등에 따르면 손흥민은 잉글랜드 무대에서의 선수 생활을 통해 엄청난 부를 축적했다. MLS 이적 후 연봉은 약 150억~160억원 수준으로 알려졌다. 그의 순자산은 최소 1000억~1500억원대에 이른다는 추정이다.