“트럼프 아래서 살기 싫다”…크리스틴 스튜어트, 美 탈출 예고

이미지 확대 동성 커플인 할리우드 배우 겸 감독 크리스틴 스튜어트(사진 왼쪽)와 딜런 메이어가 2022년 미국 LA 돌비 극장에서 개최된 제94회 미국 아카데미 시상식(오스카상) 사전 행사로 진행된 레드카펫에 참석한 모습. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 동성 커플인 할리우드 배우 겸 감독 크리스틴 스튜어트(사진 왼쪽)와 딜런 메이어가 2022년 미국 LA 돌비 극장에서 개최된 제94회 미국 아카데미 시상식(오스카상) 사전 행사로 진행된 레드카펫에 참석한 모습. AP 연합뉴스

미국에서 반(反)트럼프 정서가 어느 때보다 높아진 가운데 할리우드 배우 겸 감독 크리스틴 스튜어트가 현지 탈출을 예고하며 트럼프 정부를 맹비난했다.스튜어트는 최근 영국 매체 ‘더 타임스 오브 런던’과의 인터뷰에서 ‘앞으로도 미국에 계속 머물 계획이 있는지’를 묻는 말에 “아마도 없을 것”이라고 답했다.그는 “트럼프 집권 아래 미국의 현실은 완전히 무너지고 있다”라면서도 “하지만 우리는 그의 방식 일부는 빌리면서 각자 살고 싶은 현실을 만들어 나가야 한다”고 말했다.이어 “미국에서는 자유롭게 일할 수 없다. 그렇다고 완전히 포기하고 싶지는 않다”며 “유럽에서 영화를 만들고 그 작품을 다시 미국 관객들에게 보여주고 싶다”고 밝혔다.스튜어트와 트럼프는 악연 관계다.영화 ‘트와일라잇’ 시리즈에 함께 출연한 배우 로버트 패틴슨과 교제 중이던 스튜어트는 2012년 영화 ‘스노우 화이트 앤 더 헌츠맨’의 감독 루퍼트 샌더스와 양다리 사진이 공개되면서 논란이 됐다.이를 두고 당시 트럼프는 트위터(현재 X)를 통해 스튜어트를 강하게 비난했다.트럼프는 “패틴슨은 스튜어트를 다시 받아주면 안 된다. 스튜어트는 그를 속였고, 또 그럴 것이다”며 “두고 보라. 그(패틴슨)는 훨씬 더 나은 사람을 만날 수 있다”고 했다.한편 스튜어트는 2013년 양성애자임을 밝혔다. 그는 2019년 동성 딜런 메이어와 연인 관계로 발전했다. 두 사람은 2025년 4월 결혼식을 올렸다.