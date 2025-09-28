中 유학생 “고양이 사료 먹고 버틴다”…살인적 물가에 비명 나오는 ‘이 나라’

이미지 확대 개, 고양이 자료 이미지. (기사 내용과 직접 관련 없음) 아이클락아트 닫기 이미지 확대 보기 개, 고양이 자료 이미지. (기사 내용과 직접 관련 없음) 아이클락아트

스위스에서 박사 과정을 밟고 있는 한 중국 유학생이 생활비를 아끼기 위해 고양이 사료를 먹는다고 했다.최근 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국에서 의대를 졸업하고 상하이에서 일하며 30만 위안(약 6000만원)을 모은 그는 스위스의 한 명문 연구기관에서 의학 박사 과정을 시작했다.스위스는 세계에서도 손꼽히는 고물가 국가로 유학생들이 겪는 경제적 어려움이 큰 편이다.그는 “스위스에서 박사과정을 유지하려면 월 1000~1500 스위스 프랑(약 150만~220만원)이 필요하다”며 “많은 자비 유학생이 3년 차쯤 학비와 생활비 부담으로 중도 포기한다. 나는 절대 그럴 수 없었다”라고 말했다.그는 단백질 섭취를 위해 고양이 사료를 먹는다고 했다.그는 “스위스에서 찾은 가장 효율적인 단백질 공급원”이라고 설명했다.스위스 대형마트에서 판매하는 3㎏짜리 고양이 사료는 단 3.75스위스프랑(약 6600원)으로 단백질 함량이 무려 32%에 달한다.그는 고양이 사료 특유의 냄새를 줄이기 위한 팁도 공유하며 “절대 우유랑 섞지 말라”라며 “제 경험상 파티용 땅콩과 같이 먹는 것이 냄새를 가리는 데 효과적이다. 포만감도 오래간다”고 말했다.그러면서 “주변 박사과정 동료들은 탈모에 시달리는데 고양이 사료엔 고양이 털을 부드럽고 윤기 나게 해주는 성분이 있어 그런지 제 머리카락은 오히려 더 좋아졌다”고 주장했다.스위스는 세계 최고 수준의 고물가 국가로 유학생들의 경제적 부담이 큰 편이다.최근 경제협력개발기구(OECD)가 발표한 물가 수준 통계에 따르면 스위스는 전 세계적으로 식품 물가가 가장 비싼 국가에 올랐다.