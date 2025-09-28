中 유학생 “고양이 사료 먹고 버틴다”…살인적 물가에 비명 나오는 ‘이 나라’

中 유학생 "고양이 사료 먹고 버틴다"…살인적 물가에 비명 나오는 '이 나라'

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-09-28 23:21
수정 2025-09-28 23:23
개, 고양이 자료 이미지. (기사 내용과 직접 관련 없음) 아이클락아트
개, 고양이 자료 이미지. (기사 내용과 직접 관련 없음) 아이클락아트


스위스에서 박사 과정을 밟고 있는 한 중국 유학생이 생활비를 아끼기 위해 고양이 사료를 먹는다고 했다.

최근 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국에서 의대를 졸업하고 상하이에서 일하며 30만 위안(약 6000만원)을 모은 그는 스위스의 한 명문 연구기관에서 의학 박사 과정을 시작했다.

스위스는 세계에서도 손꼽히는 고물가 국가로 유학생들이 겪는 경제적 어려움이 큰 편이다.

그는 “스위스에서 박사과정을 유지하려면 월 1000~1500 스위스 프랑(약 150만~220만원)이 필요하다”며 “많은 자비 유학생이 3년 차쯤 학비와 생활비 부담으로 중도 포기한다. 나는 절대 그럴 수 없었다”라고 말했다.

그는 단백질 섭취를 위해 고양이 사료를 먹는다고 했다.

그는 “스위스에서 찾은 가장 효율적인 단백질 공급원”이라고 설명했다.

스위스 대형마트에서 판매하는 3㎏짜리 고양이 사료는 단 3.75스위스프랑(약 6600원)으로 단백질 함량이 무려 32%에 달한다.

그는 고양이 사료 특유의 냄새를 줄이기 위한 팁도 공유하며 “절대 우유랑 섞지 말라”라며 “제 경험상 파티용 땅콩과 같이 먹는 것이 냄새를 가리는 데 효과적이다. 포만감도 오래간다”고 말했다.

그러면서 “주변 박사과정 동료들은 탈모에 시달리는데 고양이 사료엔 고양이 털을 부드럽고 윤기 나게 해주는 성분이 있어 그런지 제 머리카락은 오히려 더 좋아졌다”고 주장했다.

스위스는 세계 최고 수준의 고물가 국가로 유학생들의 경제적 부담이 큰 편이다.

최근 경제협력개발기구(OECD)가 발표한 물가 수준 통계에 따르면 스위스는 전 세계적으로 식품 물가가 가장 비싼 국가에 올랐다.
문경근 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
