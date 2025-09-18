“이러면 모르겠지?”…매장에서 티셔츠에 TV 숨긴 남성

방금 들어온 뉴스

“이러면 모르겠지?”…매장에서 티셔츠에 TV 숨긴 남성

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-09-18 09:53
수정 2025-09-18 11:32
이미지 확대
호주의 한 남성이 비교적 큰 TV를 티셔츠 안에 숨겨 훔치려다 CCTV에 고스란히 잡혔다. 호주 7newsadelaide·뉴시스
호주의 한 남성이 비교적 큰 TV를 티셔츠 안에 숨겨 훔치려다 CCTV에 고스란히 잡혔다. 호주 7newsadelaide·뉴시스


호주의 한 남성이 현지 매장에서 대형 TV를 티셔츠 안에 넣고 몰래 나가려다 적발된 황당한 사건이 발생했다.

지난 16일(현지시간) 프리프레스저널에 따르면 사건은 최근 호주 남부 와이알라의 한 전자제품 매장에서 벌어졌다.

한 남성이 TV를 티셔츠 안에 숨겨 매장을 빠져나가려 한 것이다.

하지만 이 황당한 절도 행각은 폐쇄회로(CC)TV에 고스란히 담겼다.

이후 지역 방송사인 7뉴스애들레이드를 통해 영상이 공개됐다.

영상 속 남성은 티셔츠가 불뚝 솟고, 한껏 늘어난 상황에서도 TV 박스를 통째로 욱여넣은 채 유유히 매장을 걷고 있다.

이 미련한 모습은 소셜미디어(SNS)에 공개됐고, 이를 본 누리꾼들은 해당 남성의 어리석음을 조롱했다.
문경근 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로