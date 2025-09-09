“용감한 발바닥”…레고 밟고 100m 신기록 세운 女 ‘남다른 비결’은

이미지 확대 레고 블록으로 만든 100m 트랙 위를 달리는 뉴질랜드 여성 가브리엘 월. 기네스월드레코드 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 레고 블록으로 만든 100m 트랙 위를 달리는 뉴질랜드 여성 가브리엘 월. 기네스월드레코드 홈페이지 캡처

뉴질랜드의 한 여성이 맨발로 100m 레고 트랙을 달려 세계 신기록을 세운 사실이 뒤늦게 화제가 됐다.지난 4일(현지시간) 기네스월드레코드에 따르면 뉴질랜드 여성 가브리엘 월은 지난 1월 16일 뉴질랜드 크라이스트처치에서 레고 블록으로 만든 100m 트랙을 24.75초에 달려 세계 최고 기록을 세웠다.이 트랙을 만드는 데 레고 300㎏이 사용됐으며, 이는 뉴질랜드의 한 자선단체가 기부했다.두 아이의 엄마인 월은 이번 세계 기록 달성으로 2022년 건강이 나빠진 후 버킷리스트에 적어둔 목표 중 하나를 이루게 됐다. 월은 “새로운 한계에 도전하게 돼 자랑스럽다”며 “잊을 수 없는 경험”이라고 전했다.기네스월드레코드 측은 “용감한 영혼(용감한 발바닥)을 지닌 월은 아마도 셀 수 없을 정도로 많이 레고 블록을 밟았을 것”이라며 “영상 속 월은 선글라스를 쓰고 있었는데 아마 레고 위의 고통 때문에 흘린 눈물을 감추기 위함일지도 모른다”고 전했다.UPI에 따르면 월은 이번 도전을 준비하는 과정에서 두 달간 맨발로 다니며 굳은살을 만들고, 신발을 신지 않은 채 결혼식에 참석하기도 했다고 한다.월은 레고 트랙에서 균형을 잡기 위해 다리를 넓게 벌리고 달리는 연습도 했다. 영상을 보면 월은 처음엔 약간 비틀거리기는 하지만 재빨리 균형을 잡고 레고 트랙 끝까지 도달했다.월이 화제가 된 건 최근 기네스월드레코드 인스타그램 계정에 그가 레고 트랙을 달리는 영상이 올라온 이후다. 게시물이 올라온 지 6일 만에 해당 영상의 조회수는 1050만회를 넘겼다.네티즌들은 월의 영상에 농담 섞인 댓글을 남겼다. 한 네티즌은 “특별한 비밀은 없고, 그냥 아이들이 남겨둔 레고 지뢰들을 피해 다니면 된다”고 했다. 다른 네티즌들도 “집에 레고가 잔뜩 있고 아이 2~3명만 있으면 된다”, “나도 아이를 3명 키우는데 매일 밤 청소할 때마다 한다”고 남겼다.