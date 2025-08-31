인도네시아, 반정부 시위 격화에 “의원 주택수당 폐지”

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
지난 29일(현지 시간) 인도네시아 자카르타에서 시민들이 전날 국회의원들에게 지급되는 과도한 수당에 항의하는 시위 중 불에 탄 차량 잔해를 살펴보고 있다. 인도네시아 정부가 지난해부터 국회의원들에게 월 5000만 루피아(약 430만 원)의 주택 수당을 지급한 사실이 알려지자 이에 반발하는 대규모 시위가 일어났다. 5000만 루피아는 인도네시아 빈곤 지역 월 최저임금의 약 20배에 달하는 액수다. 2025.08.29. AP 뉴시스
인도네시아에서 국회의원 특혜에 반대하는 시위가 전국으로 확산하자 결국 의회가 주택수당을 폐지하기로 했다.
31일(현지시간) 로이터·블룸버그 통신 등에 따르면 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령은 수도 자카르타 대통령궁에서 기자회견을 열고 “의회 지도자들이 국회의원 (주택) 수당과 해외 출장을 포함한 여러 정책을 철회하겠다는 의사를 밝혔다”고 말했다.
TV로 중계된 기자회견에는 주요 정당 지도자들도 참석해 프라보워 대통령 옆에서 발표 내용을 지켜봤다.
프라보워 대통령은 최근 시위대가 전국 지방의회 건물 등지에 불을 지르고 장관과 국회의원 자택에 침입해 약탈하는 등 과격해지자 이날 오후 정당 지도자들과 회동했다.
프라보워 대통령은 시위대가 폭동을 일으키거나 약탈하면 엄중한 조치를 하라고 군과 경찰에 지시했다며 최근 시위대의 일부 행동은 “테러”와 “반역”에 해당한다고 경고했다.
그는 “진정성 있는 열망을 평화롭게 표현해 달라”며 “여러분 목소리가 전달되고 기록되며 실행되도록 보장하겠다”고 말했다.
이번 시위는 지난해 9월부터 하원 의원 580명이 1인당 월 5000만 루피아(약 430만원)의 주택 수당을 받은 사실이 최근 언론 보도로 뒤늦게 알려지자 지난 25일부터 자카르타에서 시작됐다.
국회의원이 주택 수당으로 매월 받는 5000만 루피아는 자카르타 월 최저임금의 약 10배에 달한다.
지난 28일 시위 중 20대 오토바이 배달 기사가 경찰 장갑차에 깔려 숨지면서 시위는 전국으로 확산했고, 남술라웨시주 마카사르에서는 시위대의 방화 등으로 4명이 숨졌다.
많은 국민이 급등한 세금과 실업률로 어려움을 겪는 상황에서 국회의원에게 주는 주택 수당은 지나치다는 지적이다.
신동원 서울시의원 “서울주택도시개발공사, 백사마을 주민 불이익 해소 위해 공정 보상 나서야”
서울특별시의회 보건복지위원회 신동원 의원(노원1·국민의힘)은 지난 28일 제332회 임시회 제2차 본회의 시정질문에서 서울주택도시개발공사(SH공사) 황상하 사장을 상대로 백사마을 주택재정비사업 과정에서 드러난 이주대책·보상 문제를 집중 추궁하며, “주민 불이익을 신속히 해소하고 공정한 보상 대책 마련에 나서야 한다”고 촉구했다. 신 의원은 “백사마을의 무허가주책 가옥주들은 수십 년간 해당 지역에 터를 잡고 살아온 고령층 및 저소득층 주민들이 대부분이다. 이들은 재개발 사업 앞에서 한없이 취약해지는 사회적 안전망의 사각지대에 놓인 대표적인 주거 약자”라고 강조했다. 이어 “백사마을은 주거지 보전지역 해제로 세대가 741세대 늘어나 사업성이 개선됐음에도, 무허가주택 가옥주들에 대한 입주권 기준일을 1981년으로 제한해 주민 불이익이 계속되고 있다. 타 재개발 지구처럼 형평성 있는 보상 방안이 필요하다”고 말했다. 신 의원은 SH공사가 시행한 타 재개발 지구에서 임대아파트 입주권을 부여했던 사례가 있음에도 불구하고, 백사마을 주민에게는 동일한 혜택을 적용하지 않고 있다고 지적하며 “백사마을 주민만 차별을 받는 것은 형평성에 어긋나며, 이는 명백한 불공정 사례”
서울시의회 바로가기
시위를 주도하는 전인도네시아학생집행위원회의 무잠밀 이흐산 위원장은 로이터에 “의원들의 특혜 폐지로는 불충분하다”며 “추가 시위를 검토 중”이라고 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지