“적의 적은 동지”… 갈등 접은 사우디·UAE, 중동 화약고 판세 뒤집을까 [밀리터리노트]

세줄 요약 예멘 내전에서 갈등하던 사우디아라비아와 UAE가 후티 반군의 공세를 막기 위해 손을 잡았다. UAE는 남부 친정부 세력 자금 지원을 다시 시작하고, 사우디는 공중 엄호를 제공하기로 했다. 그러나 남부 분리독립 문제는 여전히 남아 있다. 후티 공세 격화로 사우디·UAE 군사협력 재개

UAE, 남부 친정부 세력 자금 지원 다시 시작

사우디, 공중 엄호 제공하며 후티 견제 강화

이미지 확대 예멘 후티 반군 지지자들이 18일(현지 시간) 예멘 사나에서 사우디아라비아가 후티 반군이 이슬람교에서 가장 성스러운 장소인 메카를 공격했다고 비난한 것에 항의하는 집회를 열고 구호를 외치고 있다. 사우디 공군이 지난 15일 저녁 메카 영공 공격에 나선 (후티군) 무인기를 요격해 파괴했다고 밝힌 것에 대해 후티 지도자 압둘말리크 알-후티는 “이는 사우디가 예멘 공격을 강화하기 위해 지어 낸 가짜 뉴스”라고 주장했다. 2026.09.19. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 예멘 후티 반군 지지자들이 18일(현지 시간) 예멘 사나에서 사우디아라비아가 후티 반군이 이슬람교에서 가장 성스러운 장소인 메카를 공격했다고 비난한 것에 항의하는 집회를 열고 구호를 외치고 있다. 사우디 공군이 지난 15일 저녁 메카 영공 공격에 나선 (후티군) 무인기를 요격해 파괴했다고 밝힌 것에 대해 후티 지도자 압둘말리크 알-후티는 “이는 사우디가 예멘 공격을 강화하기 위해 지어 낸 가짜 뉴스”라고 주장했다. 2026.09.19. AP 뉴시스

이미지 확대 예멘 후티 반군이 통제하는 알마시라 방송이 제공한 영상 사진 속에 13일(현지 시간) 예멘 사나의 사나 국제공항 부지에서 폭발이 일어나고 있다. 친이란 성향의 후티 반군은 이날 사우디아라비아가 사나 국제공항을 여러 차례에 걸쳐 공습했다고 주장했다. 2026.07.14.

AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 예멘 후티 반군이 통제하는 알마시라 방송이 제공한 영상 사진 속에 13일(현지 시간) 예멘 사나의 사나 국제공항 부지에서 폭발이 일어나고 있다. 친이란 성향의 후티 반군은 이날 사우디아라비아가 사나 국제공항을 여러 차례에 걸쳐 공습했다고 주장했다. 2026.07.14.

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이미지 확대 후티 반군의 사우디 주요 공격 상황. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 후티 반군의 사우디 주요 공격 상황. 서울신문

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견원지간으로 통하던 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아의 관계가 친이란 반군 후티의 거센 공세 앞에 극적인 전환점을 맞았다. 예멘의 미래와 남부 분리독립 문제를 두고 첨예하게 대립했던 두 나라가 후티의 진격을 저지하기 위해 전격적으로 군사협력 재개에 합의했다.영국 가디언 등 외신에 따르면 UAE는 지난 1월 예멘 내 군사작전 철수 이후 끊었던 남부 친정부 세력에 대한 자금 지원을 다시 시작하기로 했다. 사우디아라비아 역시 이들 병력에 공중 엄호를 제공하며 보조를 맞춘다. 지원 대상에는 과거 UAE의 훈련과 자금 지원을 받아 전투력이 높다고 평가받는 자이언츠 여단 중심의 남부 병력이 포함됐다.이번 합의는 최근 후티 반군의 공세가 한계치를 넘었다는 위기감에서 비롯됐다. 최근 후티는 아덴 공항에 미사일을 발사하고 대통령궁을 공격하는 등 공세를 퍼부었다. 사우디 역시 연일 이어진 드론과 미사일 공격으로 공항과 에너지 시설 운영에 차질을 빚는 등 아라비아반도 전역이 직격탄을 맞았다.다만 양국 간의 해묵은 불화가 완전히 해소된 것은 아니다. 지난해 12월 UAE가 지원하던 남부과도위원회(STC)의 남부 장악 시도로 양국 관계는 급격히 악화한 바 있다. 사우디가 STC 병력을 향한 UAE의 무기 수송을 폭격했을 만큼 남부 분리독립을 둘러싼 이견은 여전히 깊다. 이번 합의 과정에서도 남부 분리주의 세력의 주민투표 요구에 대한 명확한 답은 나오지 않은 상태다.그럼에도 불구하고 공통의 적을 맞닥뜨린 사우디와 UAE가 손을 잡으면서 벼랑 끝에 몰린 예멘 내전과 중동 정세의 판도가 어떻게 재편될지 국제사회의 이목이 집중되고 있다.