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사우디 리야드 차량에 떨어진 미사일 파편

사우디아라비아 주도 연합군과 예멘의 친이란 반군 후티의 교전이 계속되는 가운데 14일(현지시간) 사우디가 수도 리야드를 향해 날아오던 발사체를 요격하는 과정에서 발생한 파편이 민간인 지역에 떨어지면서 1명이 다치고 주거용 건물과 차량 일부가 파손됐다. 사진은 미사일 파편이 차량 보닛 위에 떨어진 모습.

리야드 신화 연합뉴스