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가자 전쟁 3년… 태권도 훈련하는 팔레스타인 청소년들

2023년 10월 7일 팔레스타인 무장정파 하마스의 이스라엘 공격으로 발발한 가자지구 전쟁 3년을 하루 앞둔 6일(현지시간), 난민촌 누세이라트의 무너진 건물 앞에서 팔레스타인 청소년들이 태권도 훈련을 하고 있다. 지난해 10월 휴전과 미국 주도의 ‘가자지구 평화위원회’ 출범 이후에도 1400명 넘게 숨지는 등 가자지구의 평화는 여전히 요원한 상황이다.

누세이라트 AFP 연합뉴스