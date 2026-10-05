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국가 방위에 남녀 없다… 군사 교육 받는 이란 여성들

4일(현지시간) 이란 테헤란의 이맘 호세인 광장에 설치된 군사 훈련 캠프에서 한 여성이 참가자에게 칼라시니코프식 돌격 소총 사용법을 가르치는 가운데 뒤편에서 한 참가자가 집라인을 타고 있다. 해당 캠프는 미군의 침공이나 공습 위협에 맞서 국가적 저항 의지를 대외적으로 과시하고, 민간의 방위 역량을 강화하려는 목적으로 마련됐다.

테헤란 AP 연합뉴스