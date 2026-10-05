이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
국가 방위에 남녀 없다… 군사 교육 받는 이란 여성들
4일(현지시간) 이란 테헤란의 이맘 호세인 광장에 설치된 군사 훈련 캠프에서 한 여성이 참가자에게 칼라시니코프식 돌격 소총 사용법을 가르치는 가운데 뒤편에서 한 참가자가 집라인을 타고 있다. 해당 캠프는 미군의 침공이나 공습 위협에 맞서 국가적 저항 의지를 대외적으로 과시하고, 민간의 방위 역량을 강화하려는 목적으로 마련됐다.
테헤란 AP 연합뉴스
테헤란 AP 연합뉴스
4일(현지시간) 이란 테헤란의 이맘 호세인 광장에 설치된 군사 훈련 캠프에서 한 여성이 참가자에게 칼라시니코프식 돌격 소총 사용법을 가르치는 가운데 뒤편에서 한 참가자가 집라인을 타고 있다. 해당 캠프는 미군의 침공이나 공습 위협에 맞서 국가적 저항 의지를 대외적으로 과시하고, 민간의 방위 역량을 강화하려는 목적으로 마련됐다.
테헤란 AP 연합뉴스
2026-10-06 12면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
테헤란의 군사 훈련 캠프가 설치된 목적은?