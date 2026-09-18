이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
“우리가 쐈어”… 후티, 사우디 전투기 격추
예멘 후티 반군 대원들이 16일(현지시간) 자신들이 격추했다고 주장하는 사우디아라비아 전투기 잔해 앞에서 총기를 들고 자축하고 있다. 후티 측은 사우디의 F-15 전투기를 격추했다고 주장했으나 정확한 촬영 장소와 시점, 기종은 아직까지 확인되지 않았다.
후티 군사미디어 제공·로이터 연합뉴스
후티 군사미디어 제공·로이터 연합뉴스
예멘 후티 반군 대원들이 16일(현지시간) 자신들이 격추했다고 주장하는 사우디아라비아 전투기 잔해 앞에서 총기를 들고 자축하고 있다. 후티 측은 사우디의 F-15 전투기를 격추했다고 주장했으나 정확한 촬영 장소와 시점, 기종은 아직까지 확인되지 않았다.
후티 군사미디어 제공·로이터 연합뉴스
2026-09-18 10면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
후티 반군이 격추했다고 주장하는 전투기의 소속국은?