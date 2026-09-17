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“우리가 쐈어”…후티, 사우디 전투기 격추

예멘 후티 반군 대원들이 16일(현지시간) 자신들이 격추했다고 주장하는 사우디아라비아 전투기 잔해 앞에서 총기를 들고 자축하고 있다. 후티 측은 사우디의 F-15 전투기를 격추했다고 주장했으나 정확한 촬영 장소와 시점, 기종은 아직까지 확인되지 않았다.

후티 군사미디어 제공·로이터 연합뉴스