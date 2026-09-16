“목표물 앞에서 갈라진다”…이란 미사일 기술 진화에 미군도 ‘당혹’ [밀리터리노트]

세줄 요약 이란이 목표물 직전 여러 탄두로 갈라지는 미사일 기술을 선보이며 미군 방공망을 압박했다. 요르단 기지 공격 때도 미군은 수십 발의 요격미사일을 쏟아부었고, 재고 소진과 보급 지연 우려가 커졌다. 이란 분열 탄두 미사일, 미군 방공망 압박

요격미사일 대량 소모, 재고·보급 우려 확대

트럼프 행정부는 재고 고갈설 강력 부인

이미지 확대 12일 이란 테헤란의 이맘 후세인 광장에서 한 남성이 이란 미사일 모형과 이란 국기를 지나 걷고 있다. 테헤란 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 12일 이란 테헤란의 이맘 후세인 광장에서 한 남성이 이란 미사일 모형과 이란 국기를 지나 걷고 있다. 테헤란 로이터 연합뉴스

이미지 확대 이란 혁명수비대(IRGC)는 20일(현지시간) 제26차 미사일·드론 복합 공격 영상을 공개했다. 혁명수비대는 에마드·케이바르 셰칸·졸파가르·파타 탄도미사일과 샤헤드 드론을 투입했다고 밝혔으며, 이번 공격에 ‘야 아바 압둘라 알후세인’이라는 구호를 사용하고 영상을 아르바인 순례객들에게 헌정한다고 설명했다. 2026.7.20 혁수대 닫기 이미지 확대 보기 이란 혁명수비대(IRGC)는 20일(현지시간) 제26차 미사일·드론 복합 공격 영상을 공개했다. 혁명수비대는 에마드·케이바르 셰칸·졸파가르·파타 탄도미사일과 샤헤드 드론을 투입했다고 밝혔으며, 이번 공격에 ‘야 아바 압둘라 알후세인’이라는 구호를 사용하고 영상을 아르바인 순례객들에게 헌정한다고 설명했다. 2026.7.20 혁수대

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령은 10일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 “이란 정부가 여러 차례 공언해온 위협대로 현직 미국 대통령, 즉 나를 암살하거나 암살을 시도할 경우 1천기의 미사일이 이미 이란을 겨냥해 장전돼 있으며 수천기가 즉시 뒤따를 것”이라고 밝혔다. 사진은 인공지능 도구로 생성한 자료. 2026.7.11 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령은 10일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 “이란 정부가 여러 차례 공언해온 위협대로 현직 미국 대통령, 즉 나를 암살하거나 암살을 시도할 경우 1천기의 미사일이 이미 이란을 겨냥해 장전돼 있으며 수천기가 즉시 뒤따를 것”이라고 밝혔다. 사진은 인공지능 도구로 생성한 자료. 2026.7.11 서울신문

이미지 확대 2019년 3월 27일(현지시간) 미국의 한 미공개 기지에서 미 육군이 패트리엇 미사일을 시험 발사하고 있다. 미군 제공 닫기 이미지 확대 보기 2019년 3월 27일(현지시간) 미국의 한 미공개 기지에서 미 육군이 패트리엇 미사일을 시험 발사하고 있다. 미군 제공

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이란의 탄도미사일 기술이 급격히 고도화되면서 미군의 방공망에 비상이 걸렸다. 이란이 목표물 타격 직전 여러 개의 탄두로 분리되는 새로운 기술을 선보이자 미군이 미사일 1발을 막기 위해 3~4발의 고가 요격미사일을 쏟아부어야 하는 구조적 딜레마에 빠졌다.15일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 최근 이란이 요르단 소재 미군 기지 등을 향해 탄도미사일 20여발을 발사했을 당시, 미군은 이를 막기 위해 패트리엇(PAC-3) 요격미사일 60~70발과 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 요격미사일 12발 이상을 발사했다. 미군 당국자는 이 같은 소모량이 이란과의 전쟁 중 일주일 동안 사용했던 물량과 맞먹는 수준이라고 전했다.미군의 방공 미사일 소모가 급증한 것은 이란의 공격 기술이 적응과 학습을 거쳐 진화했기 때문이다. 이란은 목표물에 접근하면 여러 개의 탄두나 투사체로 갈라지는 전술을 도입해 미군 방공망의 기만 및 요격 난이도를 극대화하고 있다.영국 분쟁군비연구소(CAR)의 파비안 힌츠 전문가는 “이란이 무엇이 효과가 있는지를 파악하며 실전에서 계속 학습하고 있다”고 분석했다.문제는 미군의 핵심 방공 자산 소모 속도가 공급 속도를 훨씬 압도하고 있다는 점이다. 미 국방부 감찰관은 최근 특별보고서를 통해 미군의 핵심 탄약과 요격미사일 재고가 상당 부분 소진됐음을 인정했다.특히 유럽 및 역내 비축분이 위험 수위에 도달했으며 이를 재충전하는 데 수년이 걸릴 수 있다는 당국자들의 우려가 잇따르고 있다.반면 이란은 전쟁 초기 지하 시설에 매몰됐던 미사일을 회수하고 비축 부품을 활용해 신규 생산을 재개하는 등 공급망을 지속해서 회복하는 모양새다. 국제위기그룹(ICG)의 하미드레자 아지지는 “미군의 역내 주둔 비용을 감당 불가능한 수준으로 올리는 것이 이란의 핵심 전략”이라고 했다.다만 도널드 트럼프 행정부는 이러한 ‘재고 고갈설’을 강력히 부인하고 있다. 트럼프 대통령은 소셜미디어를 통해 “미국은 그 어느 때보다 많은 최첨단 무기를 생산해 매일 공급하고 있다”고 밝혔으며, 숀 파넬 국방부 대변인 역시 “고갈 보도는 사실이 아니며 미군은 여전히 세계 최강”이라고 반박했다.