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시리아 교도소 화재… 수감자들 합동 장례식
14일(현지시간) 시리아 북부의 쿠르드계 도시 코바니에서 주민들이 교도소 화재로 숨진 수감자들의 장례식에 참석하고 있다. 쿠르드계 전투원 피살로 지역 내 긴장과 시위가 이어지고 있는 가운데 지난 12일 수감자 이송에 반발한 폭동과 화재로 최소 7명이 숨지고 수십명이 다쳤다.
코바니 AP 연합뉴스
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14일(현지시간) 시리아 북부의 쿠르드계 도시 코바니에서 주민들이 교도소 화재로 숨진 수감자들의 장례식에 참석하고 있다. 쿠르드계 전투원 피살로 지역 내 긴장과 시위가 이어지고 있는 가운데 지난 12일 수감자 이송에 반발한 폭동과 화재로 최소 7명이 숨지고 수십명이 다쳤다.
코바니 AP 연합뉴스
2026-09-16 12면
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