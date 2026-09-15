시리아 교도소 화재… 수감자들 합동 장례식

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시리아 교도소 화재… 수감자들 합동 장례식

입력 2026-09-15 18:12
수정 2026-09-15 18:12
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시리아 교도소 화재… 수감자들 합동 장례식
시리아 교도소 화재… 수감자들 합동 장례식 14일(현지시간) 시리아 북부의 쿠르드계 도시 코바니에서 주민들이 교도소 화재로 숨진 수감자들의 장례식에 참석하고 있다. 쿠르드계 전투원 피살로 지역 내 긴장과 시위가 이어지고 있는 가운데 지난 12일 수감자 이송에 반발한 폭동과 화재로 최소 7명이 숨지고 수십명이 다쳤다.
코바니 AP 연합뉴스


14일(현지시간) 시리아 북부의 쿠르드계 도시 코바니에서 주민들이 교도소 화재로 숨진 수감자들의 장례식에 참석하고 있다. 쿠르드계 전투원 피살로 지역 내 긴장과 시위가 이어지고 있는 가운데 지난 12일 수감자 이송에 반발한 폭동과 화재로 최소 7명이 숨지고 수십명이 다쳤다.

코바니 AP 연합뉴스

2026-09-16 12면
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