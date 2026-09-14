이란·걸프국 회담 취소되자마자 ‘쾅’… 호르무즈 폭발음에 긴장 최고조

오만 중재에도 무력 충돌 위험 지속

해협 통항권 놓고 ‘불협화음’ 관측

후티 ‘바브엘만데브’ 섬 추가 장악

이미지 확대 후티 반군, 사우디 남서부 주요 공군기지에 대규모 공격…대립 격화 예멘 하드라무트주 알와디야 군사기지 인근에서 7일 후티 반군의 공격으로 사우디아라비아로부터 알와디야 기지로 군사 장비를 운송하던 트럭이 불타고 있다. 예멘 후티 반군은 14일 수십 기의 탄도미사일과 드론으로 사우디아라비아 남서부의 주요 공군기지를 공격했다고 밝혀 국경을 사이에 둔 대립을 격화시켰다. 2026.09.14. 신화 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 후티 반군, 사우디 남서부 주요 공군기지에 대규모 공격…대립 격화 예멘 하드라무트주 알와디야 군사기지 인근에서 7일 후티 반군의 공격으로 사우디아라비아로부터 알와디야 기지로 군사 장비를 운송하던 트럭이 불타고 있다. 예멘 후티 반군은 14일 수십 기의 탄도미사일과 드론으로 사우디아라비아 남서부의 주요 공군기지를 공격했다고 밝혀 국경을 사이에 둔 대립을 격화시켰다. 2026.09.14. 신화 뉴시스

세줄 요약 오만 중재로 추진된 이란·걸프국 고위급 회담이 호르무즈 해협 통항권 이견과 일부 국가의 참여 난색 속에 연기됐다. 합의가 무산된 뒤 해협 인근에서 폭발음이 들리며 긴장이 고조됐고, 후티 반군 확장과 선박 통항 감소도 불안감을 키웠다. 호르무즈 통항권 회담, 이견 속 연기

회담 직후 해협 인근 폭발음, 긴장 고조

후티 확장·선박 감소로 해상 불안 심화

2026-09-15 5면

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이란과 걸프 국가 간의 호르무즈 해협 통항권 조율을 위한 고위급 회담이 오만의 중재 노력에도 불구하고 무산됐다. 그 직후 해협 인근에서 폭발음이 들리는 등 역내 긴장과 무력 충돌 위험은 계속되고 있다.바드르 알부사이디 오만 외무장관은 13일(현지시간) 오후 11시쯤 엑스에 올린 글에서 “합의 도출을 위해 내일 살랄라에서 열릴 예정이었던 역내 회의가 연기됐다”고 밝혔다. 알부사이디 장관은 “우리는 역내 안정과 지속적 협력을 뒷받침하는 대화를 촉진하기 위해 계속 노력하겠다”고 덧붙였다. 이란 외교부도 “일부 역내 국가들의 요청과 오만·이란의 공동 결정에 따라 페르시아만 연안국 외교장관 회의가 다른 날짜로 연기됐다”고 밝혔다.외신들은 회담 무산의 핵심 배경에 호르무즈 해협 통항권을 둘러싼 이란과 걸프국 사이의 깊은 불협화음이 있다고 분석했다. 이란은 대미 제재 완화와 해외 동결자산 반환 등 서방의 선제적 양보 없이는 해협을 전면 개방할 수 없다는 완강한 입장을 고수했다. 이에 부담을 느낀 일부 걸프 국가들이 회담 참여에 난색을 보이면서 끝내 합의점을 찾지 못한 것으로 알려졌다.외교적 해결 노력이 무산되고 불과 몇 시간도 지나지 않아 호르무즈 해협에서는 폭격으로 추정되는 폭발음이 들렸다. 이란 국영 IRNA 통신에 따르면 14일 남부 호르무즈간주 시리크 지역에서 여러 차례 강한 폭발음이 들렸으나 구체적인 원인이나 피해 규모는 확인되지 않았다.여기에 이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군이 마윤섬에 이어 하니시 제도까지 장악했다고 AP통신이 보도했다. 이로써 후티 반군과 지부티 주둔 미군기지 사이의 거리가 32㎞로 좁혀졌고, 후티 반군이 사우디 항공 자산까지 공격하면서 바브엘만데브 해협의 긴장도 최고조에 달했다. 이란은 후티에 대한 군사적 개입 의혹을 강력히 부인했다.해협 내 위험지수가 치솟으면서 선박 운항도 급격히 위축됐다. 선박 추적 데이터에 따르면 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 화물선은 총 14척에 불과해 일일 통항량이 최근 열흘 평균치의 절반 수준까지 떨어졌다.