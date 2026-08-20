“모든 무역·금융거래 중단”… UAE, 이란에 손절 통보

단순 교역국 아닌 ‘경제 생명줄’

미사일 위협 감지하고 금수조치

이란 “근거 없는 주장 자제해야”

세줄 요약 UAE가 역내 긴장 고조를 이유로 이란과의 모든 무역·상업 교류와 금융 거래를 추후 공지 때까지 중단했다. 미국의 대이란 압박이 이어지는 가운데 이란의 핵심 교역국이자 자금 통로인 UAE가 제재 이행에 나서며, 이란 경제와 해외 송금망에 큰 충격이 예상된다. UAE, 이란과 무역·금융 거래 전면 중단 발표

역내 긴장 고조와 제재 이행 명분 제시

이란 경제·해외 자금줄에 직접 타격 전망

2026-08-20 14면

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아랍에미리트(UAE)가 역내 긴장 고조를 이유로 이란과의 모든 무역·상업 교류 및 금융 거래를 전면 중단한다고 선언했다. 미국의 대이란 해상 봉쇄가 이어지는 가운데 이란의 핵심 교역국인 UAE의 이번 금수 조치는 이미 위축된 이란 경제에 치명적인 타격을 줄 것으로 전망된다.아프라 알하멜리 UAE 외무부 전략소통국장은 18일(현지시간) 성명을 통해 “지역 및 국제 평화와 안보를 저해하는 지역적 긴장 고조를 고려해 이란과의 모든 무역, 상업 교류 및 금융 거래를 추후 공지가 있을 때까지 중단한다”고 발표했다. 알하멜리 국장은 “국제법과 최고 수준의 글로벌 기준에 따라 국제 금융 시스템의 무결성을 수호하는 데 단호히 전념할 것”이라며 대이란 제재를 엄격히 이행하겠다는 뜻을 내비쳤다.이번 조치는 UAE 국방부가 해상 교통을 표적으로 삼은 이란발 탄도 미사일 2발을 방공망으로 탐지했다고 밝힌 직후 나왔다. 이란 측은 UAE의 주장에 관해 ‘위장 공작’ 가능성을 제기하며 강하게 반발했다. 에스마일 바가에이 이란 외무부 대변인은 이러한 주장이 “선린 관계 원칙에 어긋난다”며 “역내 국가들이 이란에 대한 근거 없는 주장을 자제해야 한다”고 촉구했다.UAE는 이란에 있어 단순한 교역 상대국을 넘어 ‘경제적 생명줄’ 역할을 해왔다. 알자지라에 따르면 UAE는 중국과 튀르키예를 제치고 이란의 가장 중요한 교역 상대국으로 부상했으며, 이란 연간 수입량의 약 3분의 1을 공급하는 것으로 알려졌다.특히 UAE는 오랫동안 이란이 국제 제재를 우회해 자금을 이동시키는 주요 통로 역할을 해온 만큼, 이번 금융·무역 중단 조치는 이란의 해외 자금줄을 직접적으로 압박할 것으로 보인다. 반이란 매체 이란인터내셔널은 두바이 자유무역지대에 이란과 연계된 유령회사 수백 개가 자리 잡고 있으며, 이들이 석유·석유화학 제품 거래를 은폐하고 수익금을 세탁해 이란으로 외화를 송금해왔다고 전했다.