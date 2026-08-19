호르무즈 해저 광케이블까지 끊는다?…이란 정권 내부서 나오는 ‘극단적 시나리오’ [밀리터리노트]

‘저항의 축’ 대리전 벗어나 직접 타격… 전 세계 통신·물류 교란 노려

‘원거리 정밀 타격’ 능력 과시… 서방 공포심 자극하는 ‘성동격서’ 전술?

전문가 “미사일 정밀도 한계로 제한적 효과… 실제 감행 땐 겉잡을 수 없는 확전”

이미지 확대 미군이 호르무즈 해협에서 이란 선박을 검열하고 통제하는 상황을 생생하게 담은 AI 생성 이미지 닫기 이미지 확대 보기 미군이 호르무즈 해협에서 이란 선박을 검열하고 통제하는 상황을 생생하게 담은 AI 생성 이미지

이미지 확대 이란 케이바르 셰칸 미사일과 이란이 중동 내 미군기지를 미사일로 타격하는 모습. 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 이란 케이바르 셰칸 미사일과 이란이 중동 내 미군기지를 미사일로 타격하는 모습. 텔레그램

이란 혁명수비대가 만든 호르무즈 해협의 해저 케이블 지도 닫기 이미지 확대 보기 이란 혁명수비대가 만든 호르무즈 해협의 해저 케이블 지도

이미지 확대 미국과 이란 간 호르무즈 해협 통행료를 둘러싼 신경전을 상상한 AI 생성 이미지. 2026.7.20. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 미국과 이란 간 호르무즈 해협 통행료를 둘러싼 신경전을 상상한 AI 생성 이미지. 2026.7.20. 서울신문

세줄 요약 이란 정권 내부에서 남유럽 미군기지 직접 타격과 호르무즈 해협 해저 광케이블 절단 같은 극단적 확전 시나리오가 거론됐다. 전 세계 통신망과 금융·물류를 흔들 수 있는 하이브리드전 카드로 읽힌다. 다만 실제 장거리 타격 능력과 효과에는 회의론도 컸다. 남유럽 미군기지 직접 타격 검토

호르무즈 해저 케이블 절단 거론

장거리 능력·블러핑 논란 확산

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미국과의 군사적 대치가 가열되는 가운데 이란 내부에서 중동을 넘어 유럽과 전 세계의 안보·경제망을 직접 타격하는 ‘극단적 확전 시나리오’가 거론되고 있다.이란군 및 정권 핵심부에서 불가리아·키프로스 등 남유럽 미군기지에 대한 직접 보복은 물론, 글로벌 통신망의 핏줄인 호르무즈 해협 해저 광케이블 절단까지 검토했던 것으로 전해졌다. 단순한 지역 내 무력시위를 넘어 글로벌 통신 및 물류 교란을 노린 치밀한 위협 전략이라는 분석이 나온다.18일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT) 등 주요 외신에 따르면 이란은 미국과의 전면전 발생 시 불가리아 베즈메르 공군기지와 키프로스 내 영국·미군 공군기지 등 남동유럽 일대 미군 자산을 직접 타격하는 방안을 논의했다. 불가리아는 최근 미군 항공기의 공중급유기지 활용을 승인한 바 있으며, 이란은 이를 직접적인 안보 위협으로 간주한 것으로 풀이된다.그동안 이란은 미사일 사거리를 공식적으로 2000㎞로 제한해 왔다. 그러나 최근 4000㎞ 떨어진 인도양 디에고 가르시아 기지를 겨냥한 탄도미사일 발사 시도나, 남유럽 타격 검토 소식은 이란이 선을 넘어 ‘원거리 정밀 타격 능력’을 과시하려는 의도로 풀이된다.이란은 그간 독려했던 이라크 시아파 민병대, 레바논 헤즈볼라, 예멘 후티 반군 등 ‘저항의 축’ 대리세력을 통한 비대칭전 외에도 이란 본토에서 미국의 동맹국을 직접 타격하는 카드를 만지작거리기 시작한 것이다.가장 충격적인 카드는 호르무즈 해협의 해저 광섬유 케이블 공격 계획이다. 호르무즈 해협은 전 세계 원유 수송의 핵심 요충지일 뿐만 아니라, 아시아와 유럽을 잇는 주요 통신 케이블이 통과하는 길목이다.만약 이란이 이 케이블을 차단할 경우 전 세계 금융 거래, 데이터 송수신, 군사 통신망에 치명적인 혼란이 발생할 수 있다.원유 수송로 봉쇄라는 경제적 인질극을 넘어, 디지털 기반 시설을 볼모로 잡는 ‘하이브리드전’(전통적 무력과 비대칭 도발의 결합) 전술로 패러다임을 전환하겠다는 의도로 해석된다.일각에서는 이란 정권 내부의 강경파 득세가 이런 극단적 시나리오를 부추기고 있다고 본다. 모즈타바 하메네이 최고지도자가 군사 요직에 강경파 인사를 전면 배치하고 미·이란 간 협상이 교착되면서, 정권 내부에서는 미군과의 충돌을 ‘기정사실’의 문제로 인식하는 분위기다.다만 전문가들 사이에서는 이란의 장거리 타격 능력에 대한 회의론도 적지 않다. 런던왕립합동군사연구소(RUSI) 등 주요 안보 분석 기관들은 “이란이 중거리 탄도미사일로 남유럽 일부를 위협할 수는 있으나, 탄두 중량을 줄여야 해 실제 유의미한 피해를 주기는 어렵다”고 지적한다.미사일의 사거리가 길어질수록 정밀도가 떨어지며 서방의 방공망에 요격될 가능성이 높기 때문에 실질적인 군사적 효과보다는 서방의 공포심을 자극하려는 ‘성동격서’식 블러핑일 가능성도 상존한다.그러나 미군 역시 이란의 기반 시설을 공격할 경우 확전 수위를 가파르게 끌어올릴 것을 경고하고 있어, 작은 우발적 충돌이 남유럽과 중동 전역을 휩쓰는 대형 악재로 번질 수 있다는 우려가 크다.