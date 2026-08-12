검은 연기 자욱한 리비아 정유공장… 테러 배후는 미확인

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검은 연기 자욱한 리비아 정유공장… 테러 배후는 미확인

입력 2026-08-12 18:15
수정 2026-08-12 18:15
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검은 연기 자욱한 리비아 정유공장… 테러 배후는 미확인
검은 연기 자욱한 리비아 정유공장… 테러 배후는 미확인 11일(현지시간) 리비아 수도 트리폴리 서쪽 자위야의 석유시설이 드론 공격을 받아 연료 저장탱크에서 불길과 검은 연기가 치솟고 있다. 공격 배후는 아직 확인되지 않았다. 리비아는 오랜 내전과 정치적 분열로 동·서부에 권력이 양분된 가운데 무장세력 간 충돌과 정정 불안이 이어지고 있다.
자위야 EPA 연합뉴스


11일(현지시간) 리비아 수도 트리폴리 서쪽 자위야의 석유시설이 드론 공격을 받아 연료 저장탱크에서 불길과 검은 연기가 치솟고 있다. 공격 배후는 아직 확인되지 않았다. 리비아는 오랜 내전과 정치적 분열로 동·서부에 권력이 양분된 가운데 무장세력 간 충돌과 정정 불안이 이어지고 있다.

자위야 EPA 연합뉴스

2026-08-13 14면
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