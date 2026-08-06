“경찰관이 끌고가 성폭행” 20세 여성 눈물, 경찰서 직원 78명 전원 직무정지… 파키스탄 역대급 사건 [월드픽]

세줄 요약 파키스탄 라호르의 한 경찰서에서 20대 여성이 경찰관에게 성폭행당했다는 의혹이 제기돼, 해당 경찰서 소속 경찰관과 직원 78명 전원이 직무정지됐다. 피해 여성은 경찰 앞에서 특정 방을 지목했고, 검찰은 중대 사건으로 보고 투명한 수사를 지시했다. 라호르 경찰서 성폭행 의혹, 78명 직무정지

20대 여성, 경찰관이 끌고가 범행 주장

검찰, 중대 사건 규정하며 투명 수사 지시

이미지 확대 여성폭력 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 123RF 닫기 이미지 확대 보기 여성폭력 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 123RF

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파키스탄 북부 대도시 라호르의 한 경찰서 내에서 경찰관이 20대 여성을 성폭행했다는 의혹이 제기돼 해당 경찰서 소속 경찰관과 직원 등 78명 전원이 직무정지 조치됐다.지난 4일(현지시간) 파키스탄 일간 돈(Dawn)은 라호르 경찰청 고위관계자를 인용해 피해 여성이 경찰서 내 한 방에서 성폭행을 당한 것으로 의심되는 사건이 발생했다고 보도했다.이 관계자는 “피해 여성은 경찰 고위 간부들 앞에서 자신이 성폭행당했다고 주장하는 방을 정확히 지목했다. 해당 방은 경찰서 건물 2층에 있었다”면서 경찰 규정에 따라 모든 직원은 경찰서 내 부정행위를 감시해야 할 의무가 있기 때문에 이에 따라 전원 정직 처분했다고 밝혔다.이같은 조치는 파키스탄 경찰 역사상 최대 규모 징계 중 하나로 전해졌다.사건은 피해 여성 A(20)씨의 아버지가 전날 경찰에 고소장을 제출하면서 드러났다. 그는 정신 장애를 앓고 있는 딸이 일요일이던 지난 2일 집을 나갔다가 하루 종일 돌아오지 않자 딸을 찾아 나섰다.그러던 중 한 남성으로부터 어떤 사복 경찰관이 A씨를 데려갔다는 말을 듣고 경찰서로 향했다.그런데 경찰서에 도착했을 때 ‘딸이 집에 돌아왔다’는 전화가 걸려왔고, 다시 집에 돌아가보니 A씨는 울고 있었다고 했다. 이유를 묻자 A씨는 ‘경찰관이 오토바이에 나를 태워 데려가더니 강간했다’고 답했다.이르판 사디크 타라르 펀자브주 검찰총장은 이번 사건을 중대 사건으로 규정하고 투명하고 공정하게 조사할 것을 지시했다. 그는 “여성과 아동에 대한 범죄는 용납할 수 없으며, 피해자에 대한 법적 보호와 정의 실현이 검찰의 최우선 과제”라고 강조하면서 “책임자들이 법에 따라 처벌받을 수 있도록 강력한 증거를 바탕으로 기소할 것”이라고 말했다.