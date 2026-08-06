“호르무즈 곧 열린다”… 60일 잠정 합의 임박

미·이란·오만 협상 급물살

세줄 요약 미국·이란·오만이 호르무즈 해협 재개방을 위한 60일 잠정 합의에 근접했다는 보도가 나왔다. 북측은 이란, 남측은 오만이 관리하는 방안이 논의되고, 미국도 이란의 일부 요구를 수용한 것으로 전해졌다. 트럼프 대통령은 곧 다시 열릴 수 있다고 했지만, 이란은 미국의 위협이 계속되면 개방이 늦어질 수 있다고 반박했다. 미국·이란·오만, 호르무즈 60일 합의 근접

북측 이란·남측 오만 관리 방안 논의

트럼프 재개방 언급, 이란은 지연 경고

2026-08-06 14면

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이란과 오만이 호르무즈 해협 재개방을 위한 논의를 이어온 가운데, 관련 합의가 임박했다는 보도가 나왔다.미국 정치전문매체 액시오스는 4일(현지시간) 복수의 지역 소식통을 인용해 미국·이란·오만이 호르무즈 해협 재개방을 위한 잠정 합의에 근접했으며, 이르면 5일 발표될 수 있다고 전했다.합의안에 따르면 이란과 오만은 호르무즈 해협에 대한 60일간의 임시 통행권 협정을 주제로 논의 중이다. 양측의 합의안에 따르면 걸프만으로 진입하는 선박은 이란이 통제하는 북측 항로를 이용하고, 아라비아해로 빠져나가는 선박은 이란과 협의 후 오만 수역의 남측 항로를 이용하게 된다.미국은 그간 이란이 호르무즈 해협 통제권을 갖는 어떤 합의도 수용할 수 없다는 입장을 고수해 왔으나 해당 합의안에는 해협 통제권과 관련한 이란의 요구를 일부 수용하는 내용이 포함됐다고 액시오스는 전했다.통행료 여부를 놓고는 보도가 엇갈렸다. 액시오스는 60일간 수수료는 부과되지 않을 것이라고 보도했으나, AP통신은 해양 안보, 환경 보존을 위한 서비스 요금이 부과될 것이라고 전했다.도널드 트럼프 미 대통령은 해당 보도에 관한 취재진의 질문에 “그렇게 될 수도 있다. 5일이나 6일쯤이 될 것”이라며 “많은 진전이 있었다”고 답했다고 AP통신이 전했다. 트럼프 대통령은 이에 앞서 폭스뉴스와의 인터뷰에서도 “해협은 곧 다시 열릴 것”이라고 밝혔다.반면 이란 관영 방송 IRIB는 익명의 소식통을 인용해 “미국의 군사적 위협과 협상 개입이 계속되는 한 오만과의 최종 합의 및 개방은 지연될 것”이라며 즉각적인 정상화 가능성을 일축했다.