이스라엘 “하마스 무장해제 전 철군 못 해”

백악관에 ‘심각한 우려’ 전달

세줄 요약 이스라엘이 트럼프 대통령의 하마스 무장해제·철군 합의안에 처음으로 공개 반대했다. 총리실은 하마스가 재무장할 수 있다며 철군 전 무장해제를 요구했고, 가자지구 공습도 계속됐다. 네타냐후 총리는 총선을 앞두고 양보성 합의에 나서기 어렵다는 관측이 나온다. 트럼프 합의안에 이스라엘 첫 공개 반대

하마스 무장해제 전 철군 불가 입장

가자 공습 지속, 합의 이행 불투명

2026-08-04 14면

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도널드 트럼프 미국 대통령이 밝힌 ‘하마스 무장해제 및 이스라엘 철군’ 합의에 대해 이스라엘이 심각한 우려를 전했다고 2일(현지시간) AP통신 등이 보도했다. 합의안에 반대 의사를 밝힌 것으로, 이스라엘은 또다시 가지지구 공습을 이어 나갔다.보도에 따르면 도론 스필만 이스라엘 총리실 대변인은 “하마스가 진심으로 비군사화하려는 게 아니라 군사력 재건에 주력하고 있다는 게 이스라엘 정보당국의 평가”라며 백악관에 ‘심각한 안보 우려’를 전했다고 말했다. 이는 트럼프 대통령이 지난달 30일 가자지구 평화위원회가 팔레스타인 친이란 무장정파 하마스의 무장해제와 이스라엘 철군에 합의했다고 발표하고 나온 이스라엘 당국자의 첫 공식 입장 표명이다.이어 스필만 대변인은 2023년 하마스의 이스라엘 기습공격을 거론하면서 “하마스의 완전 무장해제 이전에 우리가 철군한다면 하마스는 가자지구 전역으로 세력을 빠르게 확장하고 테러 기반 시설을 재건해 이스라엘을 다시 위협할 것”이라며 “무장해제란 무기를 물리적으로 포기하는 것이며 그 이상도 이하도 아니다”라고 덧붙였다.이스라엘은 평화위원회의 일원인 토니 블레어 전 영국 총리를 통해 자신들의 입장을 전달했으며, 요구 사항 중 하나가 가자지구 내에서 군사작전을 자유롭게 수행할 수 있는 권한이었다고 AP통신은 전했다.트럼프 대통령은 이번 합의에 대해 ‘기념비적 진전’이라고 의미를 부여했지만, 이스라엘이 사실상 거부 의사를 밝히며 향후 합의가 제대로 이행되기를 기대하기는 어렵게 됐다. 2023년 하마스 기습 책임론에 시달리는 베냐민 네타냐후 총리가 10월 총선을 앞두고 ‘양보’로 해석될 만한 어떤 조치에도 합의하지 않을 것이란 관측이다.이스라엘은 지난해 10월 하마스와 휴전협정을 맺고 가자지구 약 절반 정도의 면적에서 철군하는 ‘황색선’에 합의했지만 현재는 60% 이상의 지역을 장악하고 팔레스타인 주민들을 해안가로 몰고 있다. 이날도 이스라엘의 난민촌 공습으로 가자지구 주민 최소 19명이 사망했으며, 휴전협정 이후 9개월 동안 사망자 숫자는 최소 1222명에 이른다.미국과 이스라엘은 이란과의 종전 협상에 대해 입장이 갈린 상황에서 가자지구 해법을 두고도 이견을 좁히지 못하게 됐다. 이스라엘은 미국이 최근 이란 공습을 취소한 사실도 트럼프 대통령의 소셜미디어를 보고 나서야 알게 된 것으로도 전해진다.