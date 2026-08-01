[속보] “1550명 넘게 사망” 에볼라 확산 속도 너무 빨라 민주콩고 ‘비상’… 확진자 3500명 돌파

세줄 요약 민주콩고에서 에볼라 사망자가 1556명을 넘고 확진자도 3532명에 이르며 비상이 걸렸다. WHO와 아프리카 질병통제예방센터는 이번 유행이 과거보다 훨씬 빠르게 번진다고 경고했다. 2018~2020년 민주콩고 최대 유행을 넘어 역대 두 번째 규모로 기록됐다. 민주콩고 에볼라 사망 1556명, 확진 3532명 돌파

WHO, 역대급 확산 속도 경고…6배 빠른 증가세

백신 없는 분디부조 변종, 무력 충돌 속 확산

이미지 확대 디지털 방식으로 채색돼 녹색으로 보이는 실 모양 에볼라 바이러스 입자들이 2만 5000배 확대된 주사전자현미경 이미지. 미국 국립알레르기감염병연구소(NIAID) 제공 로이터 연합뉴스 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 디지털 방식으로 채색돼 녹색으로 보이는 실 모양 에볼라 바이러스 입자들이 2만 5000배 확대된 주사전자현미경 이미지. 미국 국립알레르기감염병연구소(NIAID) 제공 로이터 연합뉴스 자료사진

이미지 확대 콩고민주공화국 이투리주 부니아에 있는 에볼라 대응 안전지대 내 의료센터에서 개인 보호 장비를 착용한 의료진들이 에볼라 검사에서 음성 판정을 받은 고아원 아이들을 옮기고 있다. 2026.6.9 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 콩고민주공화국 이투리주 부니아에 있는 에볼라 대응 안전지대 내 의료센터에서 개인 보호 장비를 착용한 의료진들이 에볼라 검사에서 음성 판정을 받은 고아원 아이들을 옮기고 있다. 2026.6.9 로이터 연합뉴스

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아프리카 콩고민주공화국(민주콩고)에서 에볼라 관련 사망자가 1550명을 넘어섰다. 확진자는 3500명을 넘어서 전 세계 역대 두 번째 규모 유행으로 기록 중이다.31일(현지시간) 민주콩고 언론공보부는 지난 29일 기준 민주콩고 내 에볼라 확진자가 전날보다 90명 증가한 3532명으로 집계됐다고 밝혔다.누적 사망자는 1556명으로, 치명률은 44.1%로 집계됐다.현재 807명이 격리 또는 입원 치료를 받고 있다. 626명은 완치됐다.이번 에볼라 유행은 발병한 지 불과 두 달여 만에 확진자 수 기준으로 종전 민주콩고 내 최대 규모였던 2018~2020년 유행(확진 3481명·사망 2299명)을 뛰어넘었다.전체 에볼라 유행 사례와 비교해도 확진자 2만 8000명, 사망자 1만 1000명 이상이 발생한 2014~2016년 서아프리카 대유행에 이어 두 번째로 큰 규모다.세계보건기구(WHO)와 아프리카 질병통제예방센터는 이번 에볼라 유행의 확산 속도가 역대 어느 때보다 빠르다고 경고했다.미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 이번 유행에서는 대응 체계가 가동된 뒤 첫 40일 동안 확진자가 1000명에 도달했다. 2018년 유행 당시 확진자 1000명을 넘기는 데 약 235일이 걸린 것과 비교하면 약 6배 빠른 속도로 확진자가 늘고 있다.앞서 민주콩고와 우간다는 지난 5월 15일 에볼라 발병 사실을 공식적으로 밝혔다.확산세가 지속 중인 민주콩고와 달리 우간다에서는 모두 20명이 확진돼 2명이 사망했지만, 지난 16일 마지막 확진자가 퇴원했고 이어 지난 28일 에볼라 종식이 선언됐다.이번 유행은 여러 어려운 상황이 겹쳐 있다고 CNN은 분석했다. 희귀한 계통의 바이러스가 원인이며, 지역 내 계속되는 무력 충돌로 방역 대응팀이 피해 지역 주민들에게 접근하는 데도 어려움을 겪고 있다.사망자의 약 3분의 2는 의료기관에서 치료를 받지 못한 채 숨진 것으로 전해졌다. 시신을 안전하지 않은 방식으로 처리하는 과정에서 지역사회 전파가 이어질 우려도 크다.이번에 발병한 에볼라 바이러스는 분디부조(Bundibugyo) 변종으로 확인됐다. 이 변종은 2007년 우간다 분디부조 지역에서 처음 유행했으며, 2012년 민주콩고에서도 유행한 바 있다.과일박쥐가 숙주로 추정된다. 분디부조 변종의 치사율은 30~50%로, 대표적인 에볼라 바이러스인 자이르형보다는 치사율이 낮은 것으로 알려졌다. 문제는 자이르형 에볼라는 백신이 있지만, 분디부조형은 아직까지 백신과 치료제 모두 존재하지 않는다는 점이다.에볼라 바이러스는 바이러스에 감염된 사람의 혈액 또는 침, 땀, 눈물, 대변, 소변, 정액 등 분비물과 직접 접촉을 통해 주로 전파된다. 바이러스를 포함한 분비물에 오염된 기구를 만지면서 간접 접촉으로 전파될 수도 있다.감염 후 증상이 나타날 때까지 잠복 기간은 2~21일 정도다. 초기에는 감기나 독감과 유사한 고열, 두통, 인후통, 근육통, 관절통, 심한 피로 등의 증세를 보인다.일주일 정도 지나면 흉부에 심한 통증을 느끼며 쇼크 증세가 나타난다. 발병 후 5~7일째에 대개 구진 같은 피부 발진이 나타나고, 이후에 피부 껍질이 벗겨지기도 한다. 40%의 환자에서는 출혈이 나타나는데 이때부터 위장관, 잇몸, 코, 피부와 점막에서 출혈을 확인할 수 있다.얼굴과 목, 고환의 부종, 간종대, 안구 충혈, 인후통 등도 나타날 수 있다. 발병 후부터 7~14일째에 저혈압과 출혈에 의한 다발성 장기 손상이 발생해 사망하는 경우가 많다. 회복하는 경우에는 발병 10~12일 후부터 열이 내리고 증상이 호전된다. 그러나 해열됐다가도 열이 재발하는 경우도 있다.