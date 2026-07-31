“홍해 선박들 보호하자”… 사우디, 국제연합 추진

후티 반군 해상 봉쇄 시도 견제

세줄 요약 사우디아라비아가 홍해를 지나는 선박을 후티 반군의 공격으로부터 보호하려고 수십 개국과 국제 연합 창설을 논의한다. 후티는 해상 봉쇄와 통행료 부과를 거론하며 긴장을 높이고, 사우디는 보복 공습으로 맞선다. 사우디, 홍해 선박 보호용 국제 연합 추진

후티, 해상 봉쇄 선언과 통행료 부과 검토

해협 통제 시 사우디 석유 수출로 위협

2026-07-31 10면

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사우디아라비아가 홍해를 항해하는 선박을 예멘의 친이란 세력 후티 반군의 공격으로부터 보호하기 위해 국제 연합 창설을 추진하고 있다.로이터통신은 29일(현지시간) 소식통을 인용해 사우디 정부가 홍해를 지나는 선박의 안전한 통항을 위해 수십 개의 국가들과 국제 연합 창설을 논의 중이라고 보도했다. 연합의 구성은 아직 확정되지 않았다고 소식통은 전했다.사우디 정부의 이러한 움직임은 후티 반군이 홍해에 대한 통제권을 확보하려 시도하고 있는 가운데 이뤄졌다. 후티 반군은 지난 20일 사우디를 상대로 해상 봉쇄를 선언한 데 이어 홍해 남부와 아덴만을 잇는 바브엘만데브 해협을 통과하는 선박에 통행료를 부과하는 방안을 모색 중이다.후티 반군은 지난 13일 자신들이 통제하는 수도 사나 공항 공습의 주체로 사우디를 지목하고 이후 홍해에서 사우디 관련 선박을 공격했다. 사우디도 후티 반군 지역을 상대로 보복 공습을 하는 등 양측 간 긴장이 고조되고 있다.미국과 이란의 충돌로 호르무즈 해협이 닫힌 가운데 후티 반군이 홍해 입구인 바브엘만데브 해협까지 통제하면 사우디는 중요 석유 수출로를 잃게 된다. 세계 주요 산유국인 사우디의 수출이 막히면 전 세계 에너지 공급망에도 타격이 불가피하다.