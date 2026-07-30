“친구 데려오면 120만원 드려요”…급하게 돈 뿌리는 이곳 [월드픽]

관광객 떠난 두바이…‘친구 초대’ 프로그램 시행

이미지 확대 두바이 자료 사진. 픽사베이 닫기 이미지 확대 보기 두바이 자료 사진. 픽사베이

세줄 요약 두바이가 이란 전쟁 이후 관광객 급감으로 타격을 입자, UAE 거주자가 친구나 친척을 초대하면 3000디르함 상당 보상 패키지를 주는 ‘두바이 초대’ 프로그램을 시행했다. 호텔 할인과 식사 혜택도 제공하며, 관광 회복을 노리고 있다. 이란 전쟁 여파로 두바이 관광업 급랭

주민 추천 시 118만원 상당 혜택 제공

세금 유예·감면 등 회복책도 병행

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한때 ‘안전한 여행지’로 여겨졌던 아랍에미리트(UAE) 두바이가 이란 전쟁으로 이미지에 큰 타격을 입자 막대한 예산을 투입하고 있다.28일(현지시간) 미 CNN 방송에 따르면 두바이 당국은 이달 초부터 UAE 거주자나 시민이 두바이를 방문할 친구나 친척을 추천하면 3000디르함(약 118만원) 상당의 보상 패키지를 제공하는 ‘두바이 초대’(A Dubai Invite) 프로그램을 시행했다.유효한 UAE 신분증을 소지한 18세 이상 성인이 오는 10월 31일까지 최대 3명의 친구를 추천하면 호텔 숙박과 식사 할인 등의 혜택을 받을 수 있다. 추천받은 방문객은 유효한 관광 비자를 소지하고 항공·해상·육로를 통해 입국하는 UAE 비거주자여야 한다.휴양과 소비를 즐기는 슈퍼리치를 포함해 수많은 관광객을 유치했던 두바이가 이 같은 정책을 시행하는 것은 이란 전쟁 이후 관광업이 침체됐기 때문이다.이란이 지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 공습을 받은 뒤 보복 차원에서 인근 국가를 향해 탄도미사일과 드론 공격을 퍼부으면서 두바이의 관광 명소들도 큰 피해를 입었다.두바이의 랜드마크인 인공섬 ‘팜 주메이라’의 페어몬트 호텔 주변에서 이란의 드론 공격으로 검은 연기가 치솟는 모습 등이 중계되면서 두바이의 안전에 대한 불안감이 확산하기도 했다.두바이는 지난해 1959만명의 관광객을 유치하며 최대 실적을 올렸지만, 이란의 공격을 받은 이후 호텔 객실 점유율은 80%에서 10% 수준까지 떨어진 것으로 추정된다.두바이 당국이 관광 재건에 나서고 있지만 어느 정도 실효를 거둘지는 미지수라는 평가가 나온다. 두바이는 앞서 최고급 숙박 시설에 부과하던 호텔 숙박세를 유예하고 호텔과 레스토랑 계산서에 적용되는 7%의 지방세도 폐지했다.다만 현재도 여러 국가는 UAE에 대한 여행경보를 유지하고 있다. 미국은 자국 관광객들에게 여전히 두바이 방문을 재고할 것을 권고하고 있다.두바이 경제관광부의 특별 프로젝트 및 중동·북아프리카 담당 부국장인 누르 알 게지리는 이번 ‘두바이 초대’ 프로그램에 대해 “여행을 결정할 때 개인적인 연결과 신뢰가 그 어느 때보다 중요해진 지금, 이 도시를 가장 잘 아는 주민들이 가족·친구를 직접 초대해 두바이를 경험하게 한다는 점에서 두바이의 지속적인 매력을 보여줄 수 있을 것”이라고 말했다.