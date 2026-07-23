이란 ‘외인부대’의 에너지 ‘인질극’…홍해 쥐고 흔드는 후티 반군 [배틀라인]

세줄 요약 친이란 후티 반군이 사우디 유조선을 공격하고 홍해 봉쇄를 선언하면서 중동 해상 수송로의 안보 위기가 커졌다. 드론과 미사일을 앞세운 비대칭 공격은 이란의 대리 압박 전략으로 해석되며, 글로벌 유가와 물류비 상승 우려를 키웠다. 사우디 유조선 공격과 홍해 봉쇄 선언

이란 대리세력 후티의 비대칭 무기 동원

글로벌 에너지·물류망 압박과 파장 우려

이미지 확대 미국과 이란의 무력 충돌로 중동 지역 긴장이 고조된 가운데 후티 반군이 사우디아라비아 남서쪽 홍해 해역에서 사우디 유조선을 공격했다. 해당 사진은 후티 반군의 공격을 받은 상선의 피격 상태를 상상한 AI 생성 이미지. 2026.7. 23. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 미국과 이란의 무력 충돌로 중동 지역 긴장이 고조된 가운데 후티 반군이 사우디아라비아 남서쪽 홍해 해역에서 사우디 유조선을 공격했다. 해당 사진은 후티 반군의 공격을 받은 상선의 피격 상태를 상상한 AI 생성 이미지. 2026.7. 23. 서울신문

[배틀라인 3줄 요약]

● 사우디 유조선 직접 공격하며 해상봉쇄 선언

● 이란 ‘외인부대’ 역할 자처… 드론·미사일 등 비대칭 무기 동원

● 글로벌 공급망·에너지 시장 흔드는 하이브리드전 본격화

이미지 확대 미국-이란 전쟁 여파로 봉쇄 위기 중인 호르무즈 해협(오른쪽 위 빨간 원)과 홍해의 바브엘만데브 해협. 구글 어스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국-이란 전쟁 여파로 봉쇄 위기 중인 호르무즈 해협(오른쪽 위 빨간 원)과 홍해의 바브엘만데브 해협. 구글 어스 캡처

이미지 확대 예멘 후티 반군의 홍해 봉쇄 선언으로 중동에 전선이 하나 더 늘어날 가능성이 커졌다. 미 해군은 ‘2개 전쟁’ 수행은커녕 단 하나의 전쟁조차 버거워하는 약점과 딜레마를 노출했다. 기사의 이해를 돕기 위한 인공지능(AI) 생성 이미지. 닫기 이미지 확대 보기 예멘 후티 반군의 홍해 봉쇄 선언으로 중동에 전선이 하나 더 늘어날 가능성이 커졌다. 미 해군은 ‘2개 전쟁’ 수행은커녕 단 하나의 전쟁조차 버거워하는 약점과 딜레마를 노출했다. 기사의 이해를 돕기 위한 인공지능(AI) 생성 이미지.

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이란을 추종하는 예멘의 친이란 후티 반군이 사우디아라비아 유조선을 공격하고 해상 봉쇄를 선언하면서 중동 해상 수송로를 둘러싼 안보 위기가 고조되고 있다. 이란과 서방 간 갈등이 중동 전역으로 확산하는 상황에서 후티가 이란의 ‘대리세력’이자 ‘외인부대’ 역할을 자처하면서 글로벌 에너지 수송망을 직접 압박하는 모양새다.후티 반군은 최근 사우디 유조선 ‘엔셀라’(Encella)호와 ‘라일리아’(Railia)호를 공격했다고 공식 발표했다. 자신들이 선포한 사우디 대상 해상 봉쇄 조치를 위반했다는 이유에서다.실제로 영국 해사무역기구(UKMTO)에 따르면 홍해 위에서 유조선이 미상의 발사체에 피격돼 화재가 발생하는 등 해상 수송로의 실질적인 안보 위협이 가시화되고 있다.앞서 사우디 주도 연합군이 ‘단호한 대응’을 경고했음에도 후티 반군이 아랑곳하지 않고 공격한 것과 관련해 단순한 무력시위를 넘어 중동의 핵심 원유 수송로인 홍해와 바브알만데브 해협을 실질적으로 통제하려는 의도로 풀이된다.이번 공격은 이란의 대미·대서방 압박 전략과 떼어놓고 볼 수 없다는 분석이다. 이란이 미국을 향해 ‘걸프 지역 원유 수출을 전면 차단하겠다’고 경고한 시점과 맞물려 예멘 후티가 해상 실력 행사에 나섰기 때문이다.이는 가성비 높은 드론과 미사일 등 비대칭 무기로 정규 군사·물류망을 교란하고, 세계 에너지 시장의 불안감을 극대화해 정치·외교적 목적을 달성하려는 전형적인 하이브리드전 형태다.후티가 사실상 이란의 외인부대로서 걸프국가의 핵심 에너지 인프라와 물류 거점을 볼모로 잡아 글로벌 유가와 물가를 동시에 압박하는 전술을 펼치고 있는 셈이다.홍해 수송로가 마비될 경우 선박들은 아프리카 희망봉으로 우회해야 한다. 이 경우 수송 기간 연장과 물류비 상승은 물론, 국제 유가 폭등으로 이어질 가능성이 크다. 이에 따라 미군을 비롯한 다국적 해군 역시 홍해 일대의 ‘항행의 자유’를 수호하기 위한 군사적 대응 태세를 재정비할 것으로 전망된다.원유 수입의 대부분을 중동에 의존하는 한국 경제 역시 직격탄을 맞을 수 있다. 정부는 일단 9월까지 필요한 원유 물량을 대부분 확보해 당장의 수급엔 문제가 없다는 입장이다. 하지만 중동 정세가 계속 악화되면 비축유 교환(스와프) 제도를 비롯한 비상 수급 대책을 재가동할 계획이라고 했다. 그럼에도 비상 원유 재고 상황을 재점검하고 우회 수송로 확보 등 공급망 안보 대책 마련에 긴급히 나서야 할 시점이다.