후티 ‘홍해 봉쇄’ 경고에 유조선 회항 속출…에너지 위기 우려 다시 커져

세줄 요약 후티가 홍해 입구 바브엘만데브 해협 봉쇄를 경고하자 유조선 6척이 회항했다. 사우디산 원유를 실은 선박들도 항로를 바꾸고 있다. 호르무즈 해협 차단에 이어 대체 수송로까지 위협받으며 국제유가와 에너지 안보 불안이 다시 커졌다. 후티 봉쇄 경고에 유조선 6척 회항

홍해 대체 항로 흔들리며 수송 비상

국제유가 급등과 에너지 위기 재부각

이미지 확대 미국-이란 전쟁 여파로 봉쇄 위기 중인 호르무즈 해협(오른쪽 위 빨간 원)과 홍해의 바브엘만데브 해협. 구글 어스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국-이란 전쟁 여파로 봉쇄 위기 중인 호르무즈 해협(오른쪽 위 빨간 원)과 홍해의 바브엘만데브 해협. 구글 어스 캡처

이미지 확대 홍해 바브엘만데브 해협. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 홍해 바브엘만데브 해협. 로이터 연합뉴스

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예멘의 친이랑 무장세력 후티 반군이 ‘홍해 봉쇄’를 선언하자마자 이곳을 향하던 유조선들이 잇따라 뱃머리를 돌리고 있다.앞서 미국-이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 차단된 데 이어 대체 항로 역할을 해오던 홍해마저 막히면서 중동산 원유 수송에 비상이 걸리고 전 세계 유가에 빨간불이 켜졌다.블룸버그·dpa 통신 등에 따르면 21일(현지시간) 후티는 사우디아라비아에 대한 해상 봉쇄 일환으로 경고를 발령한 데 따라 최근 24시간 동안 선박 6척이 회항했다고 발표했다.후티가 봉쇄를 선언한 곳은 홍해 입구인 바브엘만데브 해협으로, 호르무즈 해협 통항이 미국과 이란의 무력 충돌로 막힌 뒤 우회 수출로로 쓰인 경로다.후티가 운영하는 사바 통신은 회항한 선박들이 후티 측의 경고를 받고 항로를 변경했다고 전했다. 항로를 변경했다는 선박 정보는 구체적으로 공개되지 않았다.후티 산하 인도주의작전조정센터(HOCC)는 전날 글로벌 해운사들에 이메일을 보내 “사우디 모든 항구에서 선박의 화물 선적 및 하역을 금지한다”고 경고하며 해상 안전을 위해 협조할 것을 권고했다.블룸버그에 따르면 HOCC의 경고 이후 사우디산 석유를 실은 일부 유조선이 홍해에서 항로를 변경하기 시작했다.홍해로 접근하면서 운항을 일시 중단하거나 아예 반대쪽인 북쪽으로 선수를 틀어 수에즈 운하를 향한 선박들도 있는 것으로 파악됐다.항로를 변경한 선박 중에는 중국 선박도 포함됐으며, 그리스 해운사 다이나콤 탱커스가 관리하는 유조선도 뱃머리를 돌렸다.반면 선박 추적 데이터상으로는 여전히 위험을 감수하고 봉쇄 압박을 받는 수역으로 운항을 계속 이어가는 유조선들도 있었다. 아시아의 일부 구매자는 여전히 홍해에서 원유 선적을 희망한다고 밝혔다고 블룸버그는 전했다.이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 막히면서 사우디는 원유 생산량의 상당 부분을 호르무즈 해협을 우회하는 파이프라인으로 돌려 홍해 쪽 수송로 비중을 늘렸다.이처럼 이란 전쟁으로 인한 원유 공급 충격을 완화해 온 핵심 우회 수송로마저 봉쇄 위기에 처하면서 전 세계 에너지 위기가 다시 커지고 있다.미국과 이란이 공격을 재개하면서 이달 들어 국제유가는 약 25% 급등했으며, 국제에너지기구(IEA)는 상황 악화를 경고했다.파티 비롤 IEA 사무총장은 전쟁으로 인해 전 세계 원유 및 석유 제품 공급이 점점 더 큰 압박을 받고 있다고 밝혔다.비롤 사무총장은 이날 “호르무즈 해협과 지역 에너지 인프라에 영향을 미치는 적대 행위의 격화는 공급 안보에 대한 우려와 시장 전망에 대한 불확실성을 높이고 있다”고 말했다.이어 “호르무즈 해협을 우회하는 경로로서 더욱 중요해진 바브엘만데브 해협에 대한 위협은 이러한 우려를 더 가중한다”고 덧붙였다.그는 “적대 행위가 격화하고 상업용 재고가 계속 감소하는 가운데 석유 안보에 안일하게 대처할 여유가 없다”고 강조했다.