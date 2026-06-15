전쟁 첫날 폭사 당한 하메네이… 126일 만에 장례 치른다

새달 4일 공식 장례식

이미지 확대 13일(현지시간) 파키스탄 라호르에서 열린 이슬람 공동체 순교자 추모 행사 참가자들이 미국·이스라엘의 공습으로 암살당한 이란의 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 초상화를 들고 있다.

라호르 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 13일(현지시간) 파키스탄 라호르에서 열린 이슬람 공동체 순교자 추모 행사 참가자들이 미국·이스라엘의 공습으로 암살당한 이란의 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 초상화를 들고 있다.

라호르 AFP 연합뉴스

세줄 요약 이란이 미국·이스라엘 공습으로 사망한 하메네이 전 최고지도자의 장례를 다음달 4일 시작한다. 테헤란 고별식과 운구 행렬, 곰 장례를 거쳐 9일 마슈하드에 안장하며, 미국 독립기념일과 겹쳐 반미 정서가 커질 전망이다. 전쟁 첫날 사망한 하메네이 장례 일정 확정

테헤란 고별식·곰 장례 거쳐 마슈하드 안장

미 독립기념일 겹쳐 반미 정서 고조 관측

2026-06-15 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이란이 미국과 이스라엘의 공습으로 사망한 아야톨라 세예드 알리 하메네이 전 최고지도자의 장례식을 다음달 4일(현지시간) 치른다고 밝혔다. 전쟁 발발 첫날인 지난 2월 28일 가족과 함께 사망한 지 126일 만에 공식 장례가 시작하는 셈이다.이란 국영 매체들은 13일 이란 정부의 ‘순교자 이맘 무자히드의 피의 승천 기념 본부’ 발표를 인용해 이같이 보도했다. 발표에 따르면 다음 달 4~5일 테헤란 대사원 이맘 호메이니 모살라에서 시민들이 하메네이의 시신에 작별을 고하는 의식이 우선 열린다. 이어 6일에는 테헤란에서 운구 행렬이 이어지며 7일 시아파 이슬람 성지인 곰에서도 장례 일정이 치러진다. 6일간의 절차를 거쳐 최종 장례식은 9일 열리며 하메네이의 시신은 고향인 마슈하드에 안장될 예정이다.장례식 주최 측은 “장례를 조직하는 주된 역할은 애도의 진정한 주인인 이란 국민 스스로에 있다”면서 “전례 없는 국민 참여를 기대한다”고 강조했다. 장례식이 시작되는 4일은 공교롭게도 미국의 건국 250주년 독립기념일이어서 전국적인 반미 물결이 최고조에 달할 것으로 예상된다. 이란 당국은 당초 3월에 장례식을 계획했다가 인파가 너무 몰릴 수 있다는 우려와 함께 전쟁이 계속되면서 일정을 미뤘다. 대신 사망 40일째인 지난 4월 9일 전국적인 추모 행사를 열었다.미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 체결이 임박했다는 소식과 함께 하메네이 장례식 일정이 발표된 것은 이란 정부가 종전 이후 국가 정상화 작업에 본격적으로 나서려는 것이라는 관측이 제기된다. 최고지도자 장례식을 통해 전국민적 단결을 도모하며 전후 재건을 시작하려 한다고 분석한다아울러 장례 일정 동안 아버지 하메네이의 뒤를 이어 이란의 세번째 최고지도자에 오른 모즈타바 하메네이가 공개 석상에 모습을 드러낼지도 관심을 끈다. 아버지를 포함해 아내와 아들 등 일가족이 몰살당한 공습 당시 모즈타바도 다친 것으로 알려졌으며, 그동안 육성 메시지를 포함해 일체의 모습이 공개되지 않고있다.미 정보당국 등은 모즈타바의 부상이 심각하다고 판단하고 있다. 특히 암살 위험 때문에 그가 공개적으로 활동할 가능성은 낮다는 관측에도 무게가 실린다. 마코 루비오 미 국무장관은 이달 2일 의회에서 “모즈타바가 어느 정도 수준에서 점차 관여를 늘리고 있다는 징후들이 있는 것 같다”면서 “모든 소통은 중개인을 통한 서면으로만 이루어지고 있다”고 설명했다.